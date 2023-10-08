https://ria.ru/20231008/izrail-1901301173.html

Армия Израиля нанесла удары по трем военным штабам в Газе

Армия Израиля нанесла удары по трем военным штабам в Газе - РИА Новости, 08.10.2023

Армия Израиля нанесла удары по трем военным штабам в Газе

Армия обороны Израиля за последний час нанесла удары по трем военным штабам в секторе Газа, говорится в заявлении армии. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T14:11

2023-10-08T14:11

2023-10-08T14:22

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

биньямин нетаньяху

россия

палестина

михаил богданов

исламский джихад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/08/1901293954_0:99:2000:1224_1920x0_80_0_0_cb84c391cdde20225e0887a7cad39c5c.jpg

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля за последний час нанесла удары по трем военным штабам в секторе Газа, говорится в заявлении армии."За последний час истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по трем военным штаба... в секторе Газа", - говорится в сообщении.Отмечается, что удары наносятся по штабам палестинского движения ХАМАС и группировки "Исламский джихад", которые использовались во время недавних операций.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

https://ria.ru/20231008/izrail-1901301488.html

https://ria.ru/20231008/komandir-1901301263.html

израиль

россия

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, биньямин нетаньяху, россия, палестина, михаил богданов, исламский джихад, хамас