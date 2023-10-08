Армия Израиля нанесла удары по трем военным штабам в Газе
Армия обороны Израиля за час нанесла удары по трем военным штабам в Газе
© РИА Новости / Тарек Алиян | Перейти в медиабанкОбломки зданий, пострадавших в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе
Обломки зданий, пострадавших в результате ракетных ударов ВС Израиля по Газе
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля за последний час нанесла удары по трем военным штабам в секторе Газа, говорится в заявлении армии.
"За последний час истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по трем военным штаба... в секторе Газа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что удары наносятся по штабам палестинского движения ХАМАС и группировки "Исламский джихад", которые использовались во время недавних операций.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.