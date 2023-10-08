https://ria.ru/20231008/izrail-1901296000.html

МИД Израиля подтвердил гибель двух туристов в Александрии

МИД Израиля подтвердил гибель двух туристов в Александрии - РИА Новости, 08.10.2023

МИД Израиля подтвердил гибель двух туристов в Александрии

Двое израильских туристов и гид-египтянин погибли в египетской Александрии в результате стрельбы, которую устроил местный житель, сообщил МИД Израиля. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T13:38

2023-10-08T13:38

2023-10-08T13:38

в мире

израиль

египет

александрия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 окт - РИА Новости. Двое израильских туристов и гид-египтянин погибли в египетской Александрии в результате стрельбы, которую устроил местный житель, сообщил МИД Израиля. "Сегодня утром во время туристического визита группы израильтян в Александрию (Египет) местный житель открыл по ним огонь, в результате чего были убиты двое граждан Израиля и местный египетский гид", - сообщило ведомство. Также в результате инцидента пострадал израильтянин, получив ранения средней степени тяжести. Министерство иностранных дел и посольство Израиля в Каире работают с властями Египта с целью скорейшего возвращения израильских граждан в Израиль, отметил МИД. Египетский полицейский застрелил двух израильских туристов в городе Александрия на севере Египта, сообщил ранее телеканал Sada el-Balad со ссылкой на источник в органах безопасности. По информации телеканала, один из полицейских открыл беспорядочную стрельбу по израильской туристической группе, в результате погибли двое израильтян и один гражданин Египта. Источник в органах безопасности заявил, что полицейский был задержан.

https://ria.ru/20231008/izrail-1901295876.html

https://ria.ru/20231008/evakuatsiya-1901280892.html

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александрия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

в мире, израиль, египет, александрия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году