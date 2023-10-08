https://ria.ru/20231008/izrail-1901296000.html
МИД Израиля подтвердил гибель двух туристов в Александрии
МИД Израиля подтвердил гибель двух туристов в Александрии - РИА Новости, 08.10.2023
МИД Израиля подтвердил гибель двух туристов в Александрии
Двое израильских туристов и гид-египтянин погибли в египетской Александрии в результате стрельбы, которую устроил местный житель, сообщил МИД Израиля. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T13:38
2023-10-08T13:38
2023-10-08T13:38
в мире
израиль
египет
александрия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 окт - РИА Новости. Двое израильских туристов и гид-египтянин погибли в египетской Александрии в результате стрельбы, которую устроил местный житель, сообщил МИД Израиля. "Сегодня утром во время туристического визита группы израильтян в Александрию (Египет) местный житель открыл по ним огонь, в результате чего были убиты двое граждан Израиля и местный египетский гид", - сообщило ведомство. Также в результате инцидента пострадал израильтянин, получив ранения средней степени тяжести. Министерство иностранных дел и посольство Израиля в Каире работают с властями Египта с целью скорейшего возвращения израильских граждан в Израиль, отметил МИД. Египетский полицейский застрелил двух израильских туристов в городе Александрия на севере Египта, сообщил ранее телеканал Sada el-Balad со ссылкой на источник в органах безопасности. По информации телеканала, один из полицейских открыл беспорядочную стрельбу по израильской туристической группе, в результате погибли двое израильтян и один гражданин Египта. Источник в органах безопасности заявил, что полицейский был задержан.
https://ria.ru/20231008/izrail-1901295876.html
https://ria.ru/20231008/evakuatsiya-1901280892.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, египет, александрия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Египет, Александрия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
МИД Израиля подтвердил гибель двух туристов в Александрии
МИД Израиля подтвердил гибель туристов и египтянина в Александрии при стрельбе
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 окт - РИА Новости. Двое израильских туристов и гид-египтянин погибли в египетской Александрии в результате стрельбы, которую устроил местный житель, сообщил МИД Израиля.
"Сегодня утром во время туристического визита группы израильтян в Александрию (Египет
) местный житель открыл по ним огонь, в результате чего были убиты двое граждан Израиля и местный египетский гид", - сообщило ведомство. Также в результате инцидента пострадал израильтянин, получив ранения средней степени тяжести.
Израиль начал эвакуацию в пяти населенных пунктах вблизи сектора Газа
Министерство иностранных дел и посольство Израиля в Каире
работают с властями Египта с целью скорейшего возвращения израильских граждан в Израиль, отметил МИД.
Египетский полицейский застрелил двух израильских туристов в городе Александрия на севере Египта, сообщил ранее телеканал Sada el-Balad со ссылкой на источник в органах безопасности.
По информации телеканала, один из полицейских открыл беспорядочную стрельбу по израильской туристической группе, в результате погибли двое израильтян и один гражданин Египта.
Источник в органах безопасности заявил, что полицейский был задержан.
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