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Двое граждан Белоруссии пострадали от ракетных обстрелов в Израиле

Двое граждан Белоруссии пострадали от ракетных обстрелов в Израиле - РИА Новости, 08.10.2023

Двое граждан Белоруссии пострадали от ракетных обстрелов в Израиле

Двое белорусских граждан пострадали в Израиле от ракетных обстрелов, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу МИД Белоруссии. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T13:16

2023-10-08T13:16

2023-10-08T13:17

в мире

израиль

белоруссия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МИНСК, 8 окт - РИА Новости. Двое белорусских граждан пострадали в Израиле от ракетных обстрелов, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу МИД Белоруссии."В связи с резким обострением ситуации в Израиле за прошедшие сутки в Посольство Беларуси в Тель-Авиве с различными вопросами обратилось порядка 30 белорусских граждан, двое из которых - сын с матерью - пострадали в результате ракетных обстрелов города Ашкелона. Оба пострадавших в настоящее время госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь, состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое. Посольство находится в контакте с медицинским учреждением и с родственниками пострадавших", - цитирует агентство комментарий МИД.Всем гражданам Белоруссии, находящимся на территории Израиля, рекомендуется строго следовать указаниям службы тыла и местных властей. Белорусская сторона вновь заявляет о недопустимости атак на гражданское население."Шокированы поступающей информацией о количестве погибших и раненых в первые сутки конфликта. Выражаем слова сочувствия родным и близким пострадавших", - заявили в ведомстве.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 313, пострадали 1990 человек.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, израиль, белоруссия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году