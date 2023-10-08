Двое граждан Белоруссии пострадали от ракетных обстрелов в Израиле

МИНСК, 8 окт - РИА Новости. Двое белорусских граждан пострадали в Израиле от ракетных обстрелов, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу МИД Белоруссии."В связи с резким обострением ситуации в Израиле за прошедшие сутки в Посольство Беларуси в Тель-Авиве с различными вопросами обратилось порядка 30 белорусских граждан, двое из которых - сын с матерью - пострадали в результате ракетных обстрелов города Ашкелона. Оба пострадавших в настоящее время госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь, состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое. Посольство находится в контакте с медицинским учреждением и с родственниками пострадавших", - цитирует агентство комментарий МИД.Всем гражданам Белоруссии, находящимся на территории Израиля, рекомендуется строго следовать указаниям службы тыла и местных властей. Белорусская сторона вновь заявляет о недопустимости атак на гражданское население."Шокированы поступающей информацией о количестве погибших и раненых в первые сутки конфликта. Выражаем слова сочувствия родным и близким пострадавших", - заявили в ведомстве.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 313, пострадали 1990 человек.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Последствия ракетного удара по Израилю. Архивное фото
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МИНСК, 8 окт - РИА Новости. Двое белорусских граждан пострадали в Израиле от ракетных обстрелов, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на пресс-службу МИД Белоруссии.
"В связи с резким обострением ситуации в Израиле за прошедшие сутки в Посольство Беларуси в Тель-Авиве с различными вопросами обратилось порядка 30 белорусских граждан, двое из которых - сын с матерью - пострадали в результате ракетных обстрелов города Ашкелона. Оба пострадавших в настоящее время госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь, состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое. Посольство находится в контакте с медицинским учреждением и с родственниками пострадавших", - цитирует агентство комментарий МИД.
Всем гражданам Белоруссии, находящимся на территории Израиля, рекомендуется строго следовать указаниям службы тыла и местных властей. Белорусская сторона вновь заявляет о недопустимости атак на гражданское население.
"Шокированы поступающей информацией о количестве погибших и раненых в первые сутки конфликта. Выражаем слова сочувствия родным и близким пострадавших", - заявили в ведомстве.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 313, пострадали 1990 человек.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.
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