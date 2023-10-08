https://ria.ru/20231008/izrail-1901291411.html

Эксперт предсказал, какой будет реакция Израиля на обстрелы "Хезболла"

Эксперт предсказал, какой будет реакция Израиля на обстрелы "Хезболла" - РИА Новости, 08.10.2023

Эксперт предсказал, какой будет реакция Израиля на обстрелы "Хезболла"

Ответ Израиля на обстрелы ливанского движения "Хезболла" будет ограниченным, поскольку он боится открытия еще одного фронта, высказал мнение РИА Новости военный РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T13:15

2023-10-08T13:15

2023-10-08T13:49

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БЕЙРУТ, 8 окт - РИА Новости. Ответ Израиля на обстрелы ливанского движения "Хезболла" будет ограниченным, поскольку он боится открытия еще одного фронта, высказал мнение РИА Новости военный и стратегический ливанский эксперт, бригадный генерал в отставке Амин Хотейт. Хотейт руководил демаркацией южной ливанской границы с Израилем и контролем над выводом из Ливана израильских войск в 2000 году. "Удары ливанского движения сопротивления по израильским объектам - это больше, чем просто военное послание, это моральное послание, чтобы оказать влияние на израильскую администрацию и не оставить сектор Газа с Израилем наедине. Теперь равновесие сил на поле боя стало реальным и по-настоящему сдерживающей реальностью, поэтому ответ Израиля останется ограниченным и будет ограничиваться только бомбардировками каких-то незаселенных территорий и посадок вдали от жилых районов", - сказал он. По его мнению, Израиль будет привержен тому равновесию сил, которое ему навязала "Хезболла", потому что боится открыть новый фронт, который он не может потянуть в нынешних условиях, особенно, с учетом чувствительности на фоне потерь Израиля во время предыдущего противостояния с "Хезболла" в 2006 году. "Администрация Израиля направила через Временные силы ООН на юге Ливана (ВСООНЛ) послание, что не будет расширять ответные меры, что подтверждает правильное толкование символического послания "Хезболла", - отметил эксперт. По его словам, ракеты, запущенные с юга Ливана, больше похожи на предупреждение израильскому руководству, что любая попытка эскалации на палестинских территориях столкнется с ответной реакцией в любом районе и на любых границах. Ливанское движение "Хезболла" объявило в воскресенье в заявлении, что оно атаковало три позиции израильской армии в районе ливанских ферм Шебаа. Армия обороны Израиля заявила об ударах по одному из районов Ливана в ответ на обстрел. Ливанский телеканал al-Mayadeen уточнял, что ударам подверглась деревня Кфар-Шуба на юге Ливана. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 313, пострадали 1990 человек. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

https://ria.ru/20231007/granitsa-1901213307.html

https://ria.ru/20231008/khamas-1901289884.html

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Дарья Буймова

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Последствия израильских ударов в секторе Газа после израильских ударов в секторе Газа 2023-10-08T13:15 true PT0M55S

ХАМАС напал на Израиль: разрушения и последствия Рано утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По оценке ЦАХАЛ, боевики выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки террористов проникли в приграничные районы на юге страны. По последним данным, погибли не менее 40 мирных израильтян, около 800 получили ранения. 2023-10-08T13:15 true PT0M59S

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Дарья Буймова

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