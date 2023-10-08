Рейтинг@Mail.ru
К израильскому посольству в Москве несут цветы - РИА Новости, 08.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:54 08.10.2023 (обновлено: 13:43 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/izrail-1901289132.html
К израильскому посольству в Москве несут цветы
К израильскому посольству в Москве несут цветы - РИА Новости, 08.10.2023
К израильскому посольству в Москве несут цветы
Люди несут цветы к израильскому посольству в Москве после атаки движения ХАМАС на Израиль, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T12:54
2023-10-08T13:43
в мире
израиль
москва
биньямин нетаньяху
хамас
армия обороны израиля
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/08/1901296241_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9283db6fa514f91acb81aeb41b955bb0.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Люди несут цветы к израильскому посольству в Москве после атаки движения ХАМАС на Израиль, передает корреспондент РИА Новости. Посольство также приспустило флаг страны. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля(ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
https://ria.ru/20231008/evakuatsiya-1901280892.html
израиль
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/08/1901296241_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a5252efbab7263a70f91efdbe74e9ff0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, москва, биньямин нетаньяху, хамас, армия обороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Москва, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Армия обороны Израиля, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
К израильскому посольству в Москве несут цветы

К израильскому посольству в Москве несут цветы после нападения движения ХАМАС

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЦветы у здания посольства Израиля в Москве
Цветы у здания посольства Израиля в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Цветы у здания посольства Израиля в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Люди несут цветы к израильскому посольству в Москве после атаки движения ХАМАС на Израиль, передает корреспондент РИА Новости.
Посольство также приспустило флаг страны.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Жителям севера Израиля рекомендовали эвакуироваться
11:46
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля(ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта
Инфографика
 
В миреИзраильМоскваБиньямин НетаньяхуХамасАрмия обороны ИзраиляОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала