https://ria.ru/20231008/izrail-1901289132.html
К израильскому посольству в Москве несут цветы
К израильскому посольству в Москве несут цветы - РИА Новости, 08.10.2023
К израильскому посольству в Москве несут цветы
Люди несут цветы к израильскому посольству в Москве после атаки движения ХАМАС на Израиль, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T12:54
2023-10-08T12:54
2023-10-08T13:43
в мире
израиль
москва
биньямин нетаньяху
хамас
армия обороны израиля
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Люди несут цветы к израильскому посольству в Москве после атаки движения ХАМАС на Израиль, передает корреспондент РИА Новости. Посольство также приспустило флаг страны. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля(ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
https://ria.ru/20231008/evakuatsiya-1901280892.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, москва, биньямин нетаньяху, хамас, армия обороны израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Москва, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Армия обороны Израиля, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
К израильскому посольству в Москве несут цветы
К израильскому посольству в Москве несут цветы после нападения движения ХАМАС