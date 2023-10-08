https://ria.ru/20231008/izrail-1901285599.html

Израиль нанес удары по 426 объектам в Газе

Израиль нанес удары по 426 объектам в Газе - РИА Новости, 08.10.2023

Израиль нанес удары по 426 объектам в Газе

Авиация Израиля нанесла удары по 426 объектам в секторе Газа, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на пресс-секретаря Армии обороны Израиля Даниэля... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T12:24

2023-10-08T12:24

2023-10-08T13:50

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Авиация Израиля нанесла удары по 426 объектам в секторе Газа, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на пресс-секретаря Армии обороны Израиля Даниэля Хагари."Авиационные удары Армии обороны Израиля поразили 426 объектов в Газе", - приводит газета слова Хагари.Отмечается, что среди пораженных объектов - туннели и инфраструктура палестинского движения ХАМАС, а также группировки "Исламский джихад".Авиационными ударами было поражено 100 источников "непосредственной угрозы", бомбардировкам подверглись несколько сотен пусковых площадок ХАМАС, заявил Хагари.По его словам, за авиационными ударами последуют артиллерийские обстрелы. Атакам подвернутся все правительственные объекты ХАМАС, подчеркнул Хагари.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

https://ria.ru/20231008/khamas-1901289884.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Уничтожение самоходной огневой установки ЗРК С-300 в Николаевской области В районе населенного пункта Соколовка Николаевской области уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса С-300. 2023-10-08T12:24 true PT0M20S

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Варвара Скокшина

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году