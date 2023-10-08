https://ria.ru/20231008/izrail-1901282406.html

Против Израиля могут использовать оружие из Украины, заявил Гагин

Против Израиля могут использовать оружие из Украины, заявил Гагин - РИА Новости, 08.10.2023

Против Израиля могут использовать оружие из Украины, заявил Гагин

Советник главы ДНР Ян Гагин на фоне ситуации в Израиле высказал мнение, что вооружение НАТО, переданное в свое время Киеву, могло быть перепродано и сейчас... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T12:01

2023-10-08T12:01

2023-10-08T14:07

израиль

украина

россия

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ян гагин

хамас

нато

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Советник главы ДНР Ян Гагин на фоне ситуации в Израиле высказал мнение, что вооружение НАТО, переданное в свое время Киеву, могло быть перепродано и сейчас используется против израильских солдат. "Стоит заметить, что по иронии судьбы именно Израиль вместе со своими коллегами из НАТО передавал еще недавно Украине различные виды вооружения, которые в том числе были перепроданы украинскими военнослужащими, украинскими военными чиновниками различным террористам по всему миру. В достаточно больших количествах и абсолютно бесконтрольно. Вот по иронии судьбы сейчас в израильских солдат стреляют их же оружием и оружием, которое было передано в свое время Украине из НАТО", - сказал Гагин РИА Новости. По его словам, по той же схеме оружие может попасть и к другим радикальным организациям, члены которых находятся в Европе и США. "Пока эти ячейки спящие, но вот когда они проснутся, жарко станет всем", - заявил Гагин. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 313, пострадали 1990 человек. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231004/oruzhie-1900507488.html

https://ria.ru/20230820/ukraintsy-1891127884.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

израиль, украина, россия, сергей лавров, биньямин нетаньяху, ян гагин, хамас, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире