Рейтинг@Mail.ru
Израиль попросил Египет помочь в переговорах об освобождении пленных - РИА Новости, 08.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:51 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/izrail-1901281166.html
Израиль попросил Египет помочь в переговорах об освобождении пленных
Израиль попросил Египет помочь в переговорах об освобождении пленных - РИА Новости, 08.10.2023
Израиль попросил Египет помочь в переговорах об освобождении пленных
Израиль обратился к Египту с просьбой оказать посредническую помощь в ведении переговоров об освобождении израильтян, взятых в заложники силами палестинского... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T11:51
2023-10-08T11:51
в мире
израиль
египет
россия
биньямин нетаньяху
михаил богданов
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901216820_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_550c5af7efe132c242d3c23de2850b40.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Израиль обратился к Египту с просьбой оказать посредническую помощь в ведении переговоров об освобождении израильтян, взятых в заложники силами палестинского движения ХАМАС, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на египетских чиновников. "Израиль просит Египет помочь в проведении переговоров об освобождении израильтян", - передает издание. Отмечается, что пока доподлинно неизвестно, сколько жителей Израиля были взяты в заложники и удерживаются на территории сектора Газа. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
https://ria.ru/20231007/plen-1901205075.html
https://ria.ru/20231008/izrail-1901272434.html
израиль
египет
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Захват местных жителей
Захват местных жителей
2023-10-08T11:51
true
PT0M08S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901216820_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_59eef8cfd46e755dec9469826e44430e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, египет, россия, биньямин нетаньяху, михаил богданов, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Египет, Россия, Биньямин Нетаньяху, Михаил Богданов, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль попросил Египет помочь в переговорах об освобождении пленных

Израиль попросил Египет помочь в переговорах об освобождении пленных граждан

© AP Photo / Abed Abu ReashПалестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машиной в секторе Газа
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машиной в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AP Photo / Abed Abu Reash
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машиной в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Израиль обратился к Египту с просьбой оказать посредническую помощь в ведении переговоров об освобождении израильтян, взятых в заложники силами палестинского движения ХАМАС, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на египетских чиновников.
"Израиль просит Египет помочь в проведении переговоров об освобождении израильтян", - передает издание.
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машиной в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
В ХАМАС заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров
Вчера, 19:25
Отмечается, что пока доподлинно неизвестно, сколько жителей Израиля были взяты в заложники и удерживаются на территории сектора Газа.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машиной в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Посольство в Израиле проверит сообщение о "похищении" россиянок
10:38
 
В миреИзраильЕгипетРоссияБиньямин НетаньяхуМихаил БогдановХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала