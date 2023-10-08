https://ria.ru/20231008/izrail-1901281166.html

Израиль попросил Египет помочь в переговорах об освобождении пленных

Израиль попросил Египет помочь в переговорах об освобождении пленных - РИА Новости, 08.10.2023

Израиль попросил Египет помочь в переговорах об освобождении пленных

Израиль обратился к Египту с просьбой оказать посредническую помощь в ведении переговоров об освобождении израильтян, взятых в заложники силами палестинского... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T11:51

2023-10-08T11:51

2023-10-08T11:51

в мире

израиль

египет

россия

биньямин нетаньяху

михаил богданов

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Израиль обратился к Египту с просьбой оказать посредническую помощь в ведении переговоров об освобождении израильтян, взятых в заложники силами палестинского движения ХАМАС, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на египетских чиновников. "Израиль просит Египет помочь в проведении переговоров об освобождении израильтян", - передает издание. Отмечается, что пока доподлинно неизвестно, сколько жителей Израиля были взяты в заложники и удерживаются на территории сектора Газа. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

https://ria.ru/20231007/plen-1901205075.html

https://ria.ru/20231008/izrail-1901272434.html

израиль

египет

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, египет, россия, биньямин нетаньяху, михаил богданов, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году