https://ria.ru/20231008/izrail-1901281166.html
Израиль попросил Египет помочь в переговорах об освобождении пленных
Израиль попросил Египет помочь в переговорах об освобождении пленных - РИА Новости, 08.10.2023
Израиль попросил Египет помочь в переговорах об освобождении пленных
Израиль обратился к Египту с просьбой оказать посредническую помощь в ведении переговоров об освобождении израильтян, взятых в заложники силами палестинского... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T11:51
2023-10-08T11:51
2023-10-08T11:51
в мире
израиль
египет
россия
биньямин нетаньяху
михаил богданов
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Израиль обратился к Египту с просьбой оказать посредническую помощь в ведении переговоров об освобождении израильтян, взятых в заложники силами палестинского движения ХАМАС, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на египетских чиновников. "Израиль просит Египет помочь в проведении переговоров об освобождении израильтян", - передает издание. Отмечается, что пока доподлинно неизвестно, сколько жителей Израиля были взяты в заложники и удерживаются на территории сектора Газа. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
https://ria.ru/20231007/plen-1901205075.html
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Захват местных жителей
Захват местных жителей
2023-10-08T11:51
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в мире, израиль, египет, россия, биньямин нетаньяху, михаил богданов, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Египет, Россия, Биньямин Нетаньяху, Михаил Богданов, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль попросил Египет помочь в переговорах об освобождении пленных
Израиль попросил Египет помочь в переговорах об освобождении пленных граждан
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.
Израиль обратился к Египту с просьбой оказать посредническую помощь в ведении переговоров об освобождении израильтян, взятых в заложники силами палестинского движения ХАМАС, сообщает газета Wall Street Journal
со ссылкой на египетских чиновников.
"Израиль просит Египет помочь в проведении переговоров об освобождении израильтян", - передает издание.
В ХАМАС заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров
Отмечается, что пока доподлинно неизвестно, сколько жителей Израиля были взяты в заложники и удерживаются на территории сектора Газа.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху
в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.
Россия
призывает Израиль и Палестину
прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов
.
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