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Израиль эвакуирует жителей вблизи границы с Газой - РИА Новости, 08.10.2023
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10:31 08.10.2023 (обновлено: 10:47 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/izrail-1901271581.html
Израиль эвакуирует жителей вблизи границы с Газой
Израиль эвакуирует жителей вблизи границы с Газой - РИА Новости, 08.10.2023
Израиль эвакуирует жителей вблизи границы с Газой
Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что власти эвакуируют всех своих жителей около границы с Газой, сообщила газета Haaretz. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T10:31
2023-10-08T10:47
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
россия
палестина
михаил богданов
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что власти эвакуируют всех своих жителей около границы с Газой, сообщила газета Haaretz."Израиль эвакуирует всех жителей, проживающих в городах вблизи границы с Газой, в течение 24 часов", — говорится в материале издания.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По оценке армии обороны страны, по территории республики выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы страны. По последним данным, погибли более 300 мирных израильтян, 1864 человека получили ранения.Военное крыло ХАМАС (бригады "Аль-Кассам") объявило, что проводит операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что они захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил зачистить населенные пункты от нападающих и приказал провести широкую мобилизацию резервистов.Израильская авиация начала наносить удары по целям в секторе Газа. Там, в свою очередь, утверждают, что при этих атаках погибли 232 человека и почти 1,7 тысячи пострадали.
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, палестина, михаил богданов, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия, Палестина, Михаил Богданов, Биньямин Нетаньяху
Израиль эвакуирует жителей вблизи границы с Газой

Израиль в течение суток эвакуирует жителей вблизи границы с Газой

© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAИзраильский военный с местной жительницей в Сдероте
Израильский военный с местной жительницей в Сдероте - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
Израильский военный с местной жительницей в Сдероте
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что власти эвакуируют всех своих жителей около границы с Газой, сообщила газета Haaretz.
"Израиль эвакуирует всех жителей, проживающих в городах вблизи границы с Газой, в течение 24 часов", — говорится в материале издания.
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В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По оценке армии обороны страны, по территории республики выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы страны. По последним данным, погибли более 300 мирных израильтян, 1864 человека получили ранения.
Военное крыло ХАМАС (бригады "Аль-Кассам") объявило, что проводит операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что они захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.
Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил зачистить населенные пункты от нападающих и приказал провести широкую мобилизацию резервистов.
Израильская авиация начала наносить удары по целям в секторе Газа. Там, в свою очередь, утверждают, что при этих атаках погибли 232 человека и почти 1,7 тысячи пострадали.
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В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуРоссияПалестинаМихаил БогдановБиньямин Нетаньяху
 
 
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