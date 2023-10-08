https://ria.ru/20231008/izrail-1901271581.html
Израиль эвакуирует жителей вблизи границы с Газой
Израиль эвакуирует жителей вблизи границы с Газой - РИА Новости, 08.10.2023
Израиль эвакуирует жителей вблизи границы с Газой
Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что власти эвакуируют всех своих жителей около границы с Газой, сообщила газета Haaretz. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T10:31
2023-10-08T10:31
2023-10-08T10:47
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михаил богданов
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что власти эвакуируют всех своих жителей около границы с Газой, сообщила газета Haaretz."Израиль эвакуирует всех жителей, проживающих в городах вблизи границы с Газой, в течение 24 часов", — говорится в материале издания.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По оценке армии обороны страны, по территории республики выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы страны. По последним данным, погибли более 300 мирных израильтян, 1864 человека получили ранения.Военное крыло ХАМАС (бригады "Аль-Кассам") объявило, что проводит операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что они захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил зачистить населенные пункты от нападающих и приказал провести широкую мобилизацию резервистов.Израильская авиация начала наносить удары по целям в секторе Газа. Там, в свою очередь, утверждают, что при этих атаках погибли 232 человека и почти 1,7 тысячи пострадали.
https://ria.ru/20231008/tsakhal-1901269335.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, палестина, михаил богданов, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия, Палестина, Михаил Богданов, Биньямин Нетаньяху
Израиль эвакуирует жителей вблизи границы с Газой
Израиль в течение суток эвакуирует жителей вблизи границы с Газой
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что власти эвакуируют всех своих жителей около границы с Газой, сообщила газета Haaretz.
"Израиль эвакуирует всех жителей, проживающих в городах вблизи границы с Газой, в течение 24 часов", — говорится в материале издания.
В ЦАХАЛ заявили, что взять ситуацию в Израиле под контроль пока не удалось
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По оценке армии обороны страны, по территории республики выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы страны. По последним данным, погибли более 300 мирных израильтян, 1864 человека получили ранения.
Военное крыло ХАМАС (бригады "Аль-Кассам") объявило, что проводит операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что они захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.
Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху
поручил зачистить населенные пункты от нападающих и приказал провести широкую мобилизацию резервистов.
Израильская авиация начала наносить удары по целям в секторе Газа. Там, в свою очередь, утверждают, что при этих атаках погибли 232 человека и почти 1,7 тысячи пострадали.
Армия обороны Израиля опубликовала список погибших военнослужащих