https://ria.ru/20231008/izrail-1901271581.html

Израиль эвакуирует жителей вблизи границы с Газой

Израиль эвакуирует жителей вблизи границы с Газой - РИА Новости, 08.10.2023

Израиль эвакуирует жителей вблизи границы с Газой

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что власти эвакуируют всех своих жителей около границы с Газой, сообщила газета Haaretz. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T10:31

2023-10-08T10:31

2023-10-08T10:47

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

россия

палестина

михаил богданов

биньямин нетаньяху

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/08/1901272752_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_71cac44d72b7180babc232c5746c92e4.jpg

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что власти эвакуируют всех своих жителей около границы с Газой, сообщила газета Haaretz."Израиль эвакуирует всех жителей, проживающих в городах вблизи границы с Газой, в течение 24 часов", — говорится в материале издания.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По оценке армии обороны страны, по территории республики выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы страны. По последним данным, погибли более 300 мирных израильтян, 1864 человека получили ранения.Военное крыло ХАМАС (бригады "Аль-Кассам") объявило, что проводит операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что они захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил зачистить населенные пункты от нападающих и приказал провести широкую мобилизацию резервистов.Израильская авиация начала наносить удары по целям в секторе Газа. Там, в свою очередь, утверждают, что при этих атаках погибли 232 человека и почти 1,7 тысячи пострадали.

https://ria.ru/20231008/tsakhal-1901269335.html

https://ria.ru/20231008/izrail-1901266113.html

израиль

россия

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, палестина, михаил богданов, биньямин нетаньяху