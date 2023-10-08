https://ria.ru/20231008/izrail-1901255784.html

Число израильтян пострадавших в результате конфликта возросло до 1864

Число израильтян пострадавших в результате конфликта возросло до 1864 - РИА Новости, 08.10.2023

Число израильтян пострадавших в результате конфликта возросло до 1864

Число пострадавших и госпитализированных в результате эскалации палестино-израильского конфликта возросло до 1864, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T07:35

2023-10-08T07:35

2023-10-08T07:58

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

биньямин нетаньяху

хамас

сектор газа

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Число пострадавших и госпитализированных в результате эскалации палестино-израильского конфликта возросло до 1864, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны.Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек."Министерство здравоохранения обновило число раненых и госпитализированных израильтян в результате нападения ХАМАС до 1864 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что 19 человек находятся в критическом состоянии, 326 тяжело ранены и 359 находятся в состоянии средней тяжести.В зоне палестино-израильского конфликта сегодня погибли 201 палестинец и 70 израильтян (среди которых могут быть иностранцы), сообщало Управление ООН по координации гуманитарных вопросов со ссылкой министерства здравоохранения сторон конфликта. В сообщении отмечается, что в Секторе Газа погибли 198 палестинцев, ранены 1610. На Западном берегу реки Иордан погибли трое палестинцев, ранения получили 30. На израильской стороне погибли 70 человек (в их числе могут быть иностранцы), 985 ранены.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

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Результат удара по Тель-Авиву Результат удара по Тель-Авиву 2023-10-08T07:35 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, биньямин нетаньяху, хамас, сектор газа