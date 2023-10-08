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Число израильтян пострадавших в результате конфликта возросло до 1864 - РИА Новости, 08.10.2023
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07:35 08.10.2023 (обновлено: 07:58 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/izrail-1901255784.html
Число израильтян пострадавших в результате конфликта возросло до 1864
Число израильтян пострадавших в результате конфликта возросло до 1864 - РИА Новости, 08.10.2023
Число израильтян пострадавших в результате конфликта возросло до 1864
Число пострадавших и госпитализированных в результате эскалации палестино-израильского конфликта возросло до 1864, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T07:35
2023-10-08T07:58
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
биньямин нетаньяху
хамас
сектор газа
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Число пострадавших и госпитализированных в результате эскалации палестино-израильского конфликта возросло до 1864, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны.Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек."Министерство здравоохранения обновило число раненых и госпитализированных израильтян в результате нападения ХАМАС до 1864 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что 19 человек находятся в критическом состоянии, 326 тяжело ранены и 359 находятся в состоянии средней тяжести.В зоне палестино-израильского конфликта сегодня погибли 201 палестинец и 70 израильтян (среди которых могут быть иностранцы), сообщало Управление ООН по координации гуманитарных вопросов со ссылкой министерства здравоохранения сторон конфликта. В сообщении отмечается, что в Секторе Газа погибли 198 палестинцев, ранены 1610. На Западном берегу реки Иордан погибли трое палестинцев, ранения получили 30. На израильской стороне погибли 70 человек (в их числе могут быть иностранцы), 985 ранены.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
израиль
палестина
сектор газа
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Результат удара по Тель-Авиву
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, биньямин нетаньяху, хамас, сектор газа
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Сектор Газа
Число израильтян пострадавших в результате конфликта возросло до 1864

Times of Israel: число пострадавших из-за эскалации в Израиле возросло до 1864

© AP Photo / Moti MilrodПоследствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AP Photo / Moti Milrod
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Число пострадавших и госпитализированных в результате эскалации палестино-израильского конфликта возросло до 1864, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны.
Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек.
"Министерство здравоохранения обновило число раненых и госпитализированных израильтян в результате нападения ХАМАС до 1864 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 19 человек находятся в критическом состоянии, 326 тяжело ранены и 359 находятся в состоянии средней тяжести.
В зоне палестино-израильского конфликта сегодня погибли 201 палестинец и 70 израильтян (среди которых могут быть иностранцы), сообщало Управление ООН по координации гуманитарных вопросов со ссылкой министерства здравоохранения сторон конфликта. В сообщении отмечается, что в Секторе Газа погибли 198 палестинцев, ранены 1610. На Западном берегу реки Иордан погибли трое палестинцев, ранения получили 30. На израильской стороне погибли 70 человек (в их числе могут быть иностранцы), 985 ранены.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Последствия ударов ХАМАС по Израилю
© AP Photo / Fatima Shbair

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

Последствия ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

Пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

Израильские военные возле Ашкелона

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9
© AP Photo / Fatima Shbair

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

Израильские военные возле Ашкелона

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

Горящий автомобиль в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

Дым на месте взрыва на юге Израиля

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9
© AP Photo / Tsafrir Abayov

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

Израильские пожарные тушат пожар в Ашкелоне после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9

Рано утром 7 октября в южной и центральной частях Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги.

© AP Photo / Fatima Shbair
1 из 9

По утверждению представителей ХАМАС, они выпустили более пяти тысяч ракет по Израилю.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
2 из 9

Армия обороны Израиля также сообщила о проникновении бойцов в приграничные районы.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
3 из 9

Очевидцы сообщили, что в некоторых населенных пунктах идут уличные бои.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 9

В результате противостояния и ракетных ударов пострадали десятки человек.

© AP Photo / Fatima Shbair
5 из 9

СМИ сообщили о не менее пяти погибших.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
6 из 9

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о режиме готовности к войне, а министр обороны Йоав Галант — о массовом сборе резервистов.

© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
7 из 9

В скором времени армия обороны Израиля объявила о начале "контртеррористической" операции "Железные мечи".

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
8 из 9

Израильские военные заявили, что наносят удары по сектору Газа и перекрывают дороги вокруг анклава.

© AP Photo / Tsafrir Abayov
9 из 9
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта
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