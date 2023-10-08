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Армия Израиля заявила, что наносит удары по ХАМАС в секторе Газа

Армия Израиля заявила, что наносит удары по ХАМАС в секторе Газа - РИА Новости, 08.10.2023

Армия Израиля заявила, что наносит удары по ХАМАС в секторе Газа

Израиль наносит удары по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщается в Telegram-канале армии обороны страны. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T05:24

2023-10-08T05:24

2023-10-08T05:30

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

армия обороны израиля

биньямин нетаньяху

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Израиль наносит удары по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщается в Telegram-канале армии обороны страны."В настоящее время Армия обороны Израиля наносит удары по объектам, принадлежащим террористической организации ХАМАС в секторе Газа", — говорится в публикации.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По оценке армии обороны страны, по территории Израиля выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы страны. По последним данным, погибли более 300 мирных израильтян, свыше 1,5 тысячи получили ранения.Военное крыло ХАМАС (бригады "Аль-Кассам") объявило, что проводит операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что они захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Нетаньяху поручил зачистить населенные пункты от нападающих и приказал провести широкую мобилизацию резервистов.Израильская авиация начала наносить удары по целям в секторе Газа. Там, в свою очередь, утверждают, что при этих атаках погибли 232 человека и почти 1,7 тысячи пострадали.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение высоток в секторе Газа Уничтожение высоток в секторе Газа 2023-10-08T05:24 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, палестина, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля, биньямин нетаньяху