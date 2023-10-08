https://ria.ru/20231008/izrail-1901251575.html

В Израиле попавшая под обстрел больница эвакуировала пациентов до удара

В Израиле попавшая под обстрел больница эвакуировала пациентов до удара - РИА Новости, 08.10.2023

В Израиле попавшая под обстрел больница эвакуировала пациентов до удара

Сотрудники попавшей под ракетный обстрел больницы в городе Ашкелон на юге Израиля перевезли пациентов в безопасное место за несколько часов до удара, сообщила... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T05:13

2023-10-08T05:13

2023-10-08T05:13

в мире

израиль

ашкелон

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

армия обороны израиля

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Сотрудники попавшей под ракетный обстрел больницы в городе Ашкелон на юге Израиля перевезли пациентов в безопасное место за несколько часов до удара, сообщила израильская армия. Ранее газета Times of Israel сообщала, что больница "Барзилай" подверглась ракетному удару. Отмечалось, что здание получило серьезные подтверждения. "За несколько часов до удара директор медицинского центра Чези Леви и персонал перевезли пациентов в безопасное место", - заявила Армия обороны Израиля на своей странице в соцсети X. При этом газета Times of Israel со ссылкой на службу скорой помощи Израиля Маген Давид Адом пишет, что шесть человек пострадали при ракетном обстреле в Ашкелоне. "Пятидесятилетняя женщина была серьезно ранена в результате ракетного удара в Ашкелоне,... еще пять человек получили легкие ранения", - отмечает издание. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

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в мире, израиль, ашкелон, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля