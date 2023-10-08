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Армия Израиля призвала жителей сектора Газа покинуть дома, пишут СМИ

Армия Израиля призвала жителей сектора Газа покинуть дома, пишут СМИ - РИА Новости, 08.10.2023

Армия Израиля призвала жителей сектора Газа покинуть дома, пишут СМИ

Армия обороны Израиля призвала жителей сектора Газа покинуть дома на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, соответствующее заявление сделал... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T04:13

2023-10-08T04:13

2023-10-08T04:13

в мире

израиль

палестина

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

армия обороны израиля

сектор газа

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля призвала жителей сектора Газа покинуть дома на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, соответствующее заявление сделал представитель Армии обороны Израиля Авичай Адраи. "Операции ХАМАС вынуждают Армию обороны Израиля действовать в районе вашего проживания. В целях вашей безопасности вы должны немедленно покинуть свое место жительства", - приводит слова представителя газета Times of Israel. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

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в мире, израиль, палестина, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля, сектор газа