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СМИ сообщили о ракетном ударе по больнице на юге Израиля

СМИ сообщили о ракетном ударе по больнице на юге Израиля - РИА Новости, 08.10.2023

СМИ сообщили о ракетном ударе по больнице на юге Израиля

Больница "Барзилай" в городе Ашкелон на юге Израиля подверглась ракетному удару, сообщает газета Times of Israel. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T03:50

2023-10-08T03:50

2023-10-08T05:03

в мире

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хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

армия обороны израиля

биньямин нетаньяху

ашкелон

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Больница "Барзилай" в городе Ашкелон на юге Израиля подверглась ракетному удару, сообщает газета Times of Israel. "Медицинский центр "Барзилай" в городе Ашкелон на юге страны подвергся ракетному удару со стороны сектора Газа. Ракета попала в мост между зданиями больницы", - говорится в сообщении.Газета со ссылкой на заявление сотрудника больницы пишет, что здание серьезно пострадало. Сообщений о пострадавших нет. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля, биньямин нетаньяху, ашкелон