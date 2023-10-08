https://ria.ru/20231008/izrail-1901249162.html

Лондон обсудит с партнерами меры поддержки Израилю

Лондон обсудит с партнерами меры поддержки Израилю - РИА Новости, 08.10.2023

Лондон обсудит с партнерами меры поддержки Израилю

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил на своей странице в соцсети X, что власти страны в ближайшие 24 часа будут работать с партнерами над... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T03:40

2023-10-08T03:40

2023-10-08T03:40

в мире

израиль

лондон

риши сунак

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

армия обороны израиля

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1827027287_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_51677e9993018311f11a1063bfb31274.jpg

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил на своей странице в соцсети X, что власти страны в ближайшие 24 часа будут работать с партнерами над координацией мер по оказанию поддержки Израилю на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. "Мы выразили нашу полную солидарность премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и в ближайшие 24 часа будем работать с международными партнерами над координацией мер по оказанию поддержки", - написал Сунак. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

израиль

лондон

палестина

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, лондон, риши сунак, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля, палестина, великобритания