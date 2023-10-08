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Армия Израиля заявила, что нанесла удары по трем командным центрам ХАМАС

Армия Израиля заявила, что нанесла удары по трем командным центрам ХАМАС - РИА Новости, 08.10.2023

Армия Израиля заявила, что нанесла удары по трем командным центрам ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в своем Telegram-канале, что нанесла удары по трем командным центрам ХАМАС. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T02:31

2023-10-08T02:31

2023-10-08T02:31

в мире

израиль

палестина

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

армия обороны израиля

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в своем Telegram-канале, что нанесла удары по трем командным центрам ХАМАС. "Истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по трем оперативным командным центрам, используемым террористической организацией ХАМАС для осуществления терактов против Израиля из сектора Газа", - говорится в сообщении ЦАХАЛ. Ранее Армия обороны Израиля заявляла, что нанесла удар по командному центру ракетных систем ХАМАС и командному посту радикальной группировки "Исламский джихад". В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

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в мире, израиль, палестина, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля