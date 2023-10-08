СМИ сообщили о гибели израильского командира бригады в ходе конфликта

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Командир пехотной бригады Армии обороны Израиля погиб в ходе столкновения с силами ХАМАС на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на минобороны страны. "Командир пехотной бригады "Нахаль" полковник Йонатан Штайнберг был убит в субботу во время столкновений с террористами ХАМАС в районе Керем-Шалом недалеко от границы с сектором Газа", - пишет издание. По данным газеты, по состоянию на вечер субботы он был самым высокопоставленным лицом, погибшим в ходе боевых действий, и "одним из самых высокопоставленных офицеров, погибших в бою за последнее время". В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Командир пехотной бригады Армии обороны Израиля погиб в ходе столкновения с силами ХАМАС на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на минобороны страны.
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"Командир пехотной бригады "Нахаль" полковник Йонатан Штайнберг был убит в субботу во время столкновений с террористами ХАМАС в районе Керем-Шалом недалеко от границы с сектором Газа", - пишет издание.
По данным газеты, по состоянию на вечер субботы он был самым высокопоставленным лицом, погибшим в ходе боевых действий, и "одним из самых высокопоставленных офицеров, погибших в бою за последнее время".
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.
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