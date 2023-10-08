В пяти локациях в Израиле продолжаются столкновения, пишут СМИ

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Столкновения продолжаются в пяти локациях в Израиле, сообщает издание Haaretz. "После того, как Армия обороны Израиля объявила о возвращении контроля над рядом поселений на окраине Газы, по-прежнему остаются пять основных мест боевых действий с боевиками, которые взяли под контроль эти поселения ранее в субботу утром", - говорится в сообщении. По данным издания, в городе Офаким представители Израиля ведут переговоры с палестинскими бойцами, которые удерживают заложников. Ранее телеканал i24 передавал, что столкновения продолжаются в 22 локациях в Израиле, в двух из них на юге есть заложники. Ранее издание Times of Israel сообщало, что число раненых и госпитализированных в Израиле составляет как минимум 1452 человека. Газета Jerusalem Post писала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта составляет превысило 250 человек. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Газета Jerusalem Post сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта возросло как минимум до 300. По данным издания Times of Israel, в Израиле ранены и госпитализированы как минимум 1452 человека. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машиной в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Столкновения продолжаются в пяти локациях в Израиле, сообщает издание Haaretz.
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"После того, как Армия обороны Израиля объявила о возвращении контроля над рядом поселений на окраине Газы, по-прежнему остаются пять основных мест боевых действий с боевиками, которые взяли под контроль эти поселения ранее в субботу утром", - говорится в сообщении.
По данным издания, в городе Офаким представители Израиля ведут переговоры с палестинскими бойцами, которые удерживают заложников.
Ранее телеканал i24 передавал, что столкновения продолжаются в 22 локациях в Израиле, в двух из них на юге есть заложники.
Ранее издание Times of Israel сообщало, что число раненых и госпитализированных в Израиле составляет как минимум 1452 человека. Газета Jerusalem Post писала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта составляет превысило 250 человек.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Газета Jerusalem Post сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта возросло как минимум до 300. По данным издания Times of Israel, в Израиле ранены и госпитализированы как минимум 1452 человека. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.
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