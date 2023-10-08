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В Италии работают над деэскалацией конфликта между Израилем и Палестиной

В Италии работают над деэскалацией конфликта между Израилем и Палестиной - РИА Новости, 08.10.2023

В Италии работают над деэскалацией конфликта между Израилем и Палестиной

Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заявил в соцсети X, что Рим вместе с союзниками работает над деэскалацией палестино-израильского конфликта. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T05:55

2023-10-08T05:55

2023-10-08T05:56

в мире

италия

израиль

палестина

антонио таяни

биньямин нетаньяху

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заявил в соцсети X, что Рим вместе с союзниками работает над деэскалацией палестино-израильского конфликта. "Я только что разговаривал с госсекретарем США Энтони Блинкеном и другими коллегами из Германии, Франции, Великобритании и Европейского союза. Правительство с обеспокоенностью следит за ситуацией на Ближнем Востоке, и мы находимся в тесном контакте с союзниками. Мы работаем над деэскалацией конфликта. Израиль имеет право на существование", - написал Таяни на своей странице. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

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в мире, италия, израиль, палестина, антонио таяни, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году