https://ria.ru/20231008/inoagenty-1901276748.html

В законодательстве по иноагентам возможны корректировки, заявил Климов

В законодательстве по иноагентам возможны корректировки, заявил Климов - РИА Новости, 08.10.2023

В законодательстве по иноагентам возможны корректировки, заявил Климов

Принципы российского законодательства по иноагентам определены, возможны корректировки в связи с президентскими выборами, заявил глава комиссии Совфеда по... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T11:06

2023-10-08T11:06

2023-10-08T11:06

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АНКАРА, 8 окт – РИА Новости. Принципы российского законодательства по иноагентам определены, возможны корректировки в связи с президентскими выборами, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что есть много нюансов по закону об иноагентах, он совершенствуется, в него вносятся коррективы, по решению суда можно изменить этот статус. "Принципы уже определены, зафиксированы рамочным законом о контроле над лицами, находящимися под иностранным влиянием. Могут быть небольшие корректировки, связанные с законодательством о президентских выборах, связанные с тем, что уже все остальные категории выборов прошли с учетом тех или иных, в основном организационно-технических изменений. Об этом все открыто говорят", - сказал политик в интервью российским журналистам в ходе своего визита в Анкару. Климов заявил, что разделяет вопрос на две плоскости. "Я бы разделил вопросы, связанные с электоральным законодательством, потому что оно не меняется, когда объявлены выборы. Есть еще законодательство, не зависящее от электорального процесса, а от внешних угроз. Законодательство о контроле над лицами, находящимися под иностранным влиянием, возникло не само по себе, а потому, что мы в течение 20 лет пытались объяснить нашим визави, что вынуждены будем защитить свое суверенное пространство, если продолжатся их антироссийские акции. Более того, в так называемых недружественных России странах идет очень мощная кампания по ужесточению своего законодательства не только по защите суверенитета, а прямо контроля над выборами. И то, что у нас допускается, является очень деликатной, цивилизованной формой, именно ограждения нашего избирательного пространства от очевидного противоправного воздействия", - сказал политик. Климов добавил, что "маски сброшены". "Нынешнее воздействие (извне на РФ - ред.) связано не только с выборами. В моих контактах с моими коллегами, я слышу отчетливое понимание намерений США "разрубить" Россию на части. Это в принципе и причина того, что происходит сейчас, для этого и был создан (коллективным Западом и киевским режимом - ред.) украинский конфликт. Понимая, что против нас идет гибридная война, мы конечно же будем приводить наше законодательство в соответствие с новыми вызовами", - подчеркнул он. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230926/inoagenty-1898683343.html

https://rsport.ria.ru/20231003/kasparov-1900196912.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, анкара (провинция), сша, владимир путин, андрей климов, совет федерации рф, нато, политика