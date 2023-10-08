https://ria.ru/20231008/ierusalim-1901014636.html

"Им дали зеленый свет". Что началось в Иерусалиме

"Им дали зеленый свет". Что началось в Иерусалиме - РИА Новости, 08.10.2023

"Им дали зеленый свет". Что началось в Иерусалиме

В священном городе трех религий новый конфликт. Христиане сообщают об очередных нападках радикалов и беспокоятся, что власти закроют на это глаза. О непростой... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T08:00

2023-10-08T08:00

2023-10-08T08:06

религия

иерусалим

израиль

феофил iii (патриарх иерусалимский)

биньямин нетаньяху

иерусалимская православная церковь

русская православная церковь

кнессет израиля

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Сергей Проскурин. В священном городе трех религий новый конфликт. Христиане сообщают об очередных нападках радикалов и беспокоятся, что власти закроют на это глаза. О непростой ситуации на Святой земле — в материале РИА Новости."Нечистое место"Узкая улочка Старого города в Иерусалиме. Со двора церкви выходит небольшая группа христиан, мужчины несут на плечах деревянный крест. Прямо у ворот верующие резко останавливаются. Встречным потоком движется процессия ультраортодоксальных иудеев.Мужчины в кнейчах (традиционных головных уборах) и талитах (молитвенных покрывалах) держат в руках пальмовые и ивовые ветки. Отмечают Суккот — Праздник кущей, еврейское торжество в честь сбора урожая.Несколько ортодоксов прямо на ходу плюют под ноги прижавшимся к стене христианам и как ни в чем не бывало идут дальше. Дежурившие неподалеку бойцы МАГАВа (особого подразделения полиции) не реагируют никак, даже не делают замечание.Видео с инцидентом быстро разлетелось по Сети. Спустя несколько дней правонарушителей задержали. Четверых привлекли по статье о хулиганстве, одного — о нападении на человека, поскольку плевок попал паломнику в лицо."Командующий иерусалимским округом <…> поручил создать специальную следственную группу для борьбы с проявлениями ненависти в Старом городе против христиан", — говорится в официальном сообщении израильской полиции.В ведомстве также решили усилить скрытую оперативную деятельность, чтобы своевременно выявлять и пресекать любые проявления религиозной нетерпимости. Прозвучали и предложения ввести штрафы."Мы не потерпим ненависти к кому-либо — евреям, мусульманам или христианам в Старом городе и где-либо еще. <…> У тех, кто это делает, серьезные проблемы прежде всего с образованием. <…> Мы осуждаем это уродливое явление, которое наносит ущерб уникальной структуре жизни, существующей в этом районе уже много лет", — заявил глава полиции Иерусалима Дорон Тургеман.Старый город действительно уникален в своей национальной и конфессиональной пестроте. Особенно это чувствуется в христианском квартале. Одна улица принадлежит православным грекам. Другая — католикам. На третьей можно увидеть коптские символы, а чуть поодаль — услышать французскую речь. Говорят здесь и по-русски: в нескольких десятках метров от храма Гроба Господня — Александровское подворье.Но в последние годы последователям Христа жить здесь все труднее. Как рассказал журналистам священник из монастыря святой Анны на Виа Долороса, ему приходится по несколько раз на дню сталкиваться с плевками в свой адрес и слушать, что его обитель — "нечистое место". И этим дело не ограничивается."Градус растет"Район населяют примерно две тысячи христиан — около двух процентов от общей численности жителей города. Но дело в том, что они тесно соседствуют с армянским, мусульманским и иудейским кварталами.И последний постепенно расширяется. Основной владелец недвижимости в Старом городе — Иерусалимская православная церковь. Но в 2005-м часть зданий передали в собственность ортодоксальной иудейской организации "Атерет Коханим".Сделка прошла с одобрения патриарха Иринея, что стоило ему патриаршего трона. Преемник — Феофил III — подал иск. Разбирательство продолжалось 14 лет, в результате суд встал на сторону ответчика. Христиане с решением категорически не согласились. Примерно тогда же начала набирать обороты деятельность "радикальных еврейских группировок", которые нередко выступают даже против израильских властей и более умеренных единоверцев."Начиная с 2012-го против христиан были совершены бесчисленные преступления, включая физические и вербальные атаки на священников и иных клириков, происходили нападения на храмы, святые места подвергались вандализму и систематически осквернялись", — констатировал два года назад иерусалимский патриарх Феофил III.Так, в декабре 2020-го подожгли Церковь всех наций в Гефсиманском саду. К счастью, пожар успели потушить, храм спасли. Два месяца спустя на воротах румынского монастыря Успения Пресвятой Богородицы на горе Сион появились оскорбительные граффити: "Убьем язычников!" и "Смерть христианам, врагам Израиля!"А в декабре 2021-го злоумышленник в маске повалил кладбищенские кресты на территории храма святой Тавифы в Яффе, принадлежащего РПЦ. В Русской духовной миссии признали, что "градус религиозной нетерпимости существенно повысился".В итоге последователи Христа вышли на акцию протеста у Яффских ворот: патриарх Феофил вместе с духовными лидерами армян и католиков на Святой земле призвал светские власти навести порядок.В январе этого года — новая атака: неизвестные осквернили армянский храм XII века Сурб Акобянц (святого Иакова). На стены церкви нанесли оскорбительные надписи на иврите.Полиция пытается с этим бороться. Только за минувшее лето за нападения на христиан возбудили 16 уголовных дел.Опасное бездействиеВ нынешней же истории с плевками политики не остались в стороне. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху решительно осудил произошедшее и пообещал принять неотложные меры."Израиль полностью привержен защите священного права на свободу вероисповедания и паломничества к святым местам всех конфессий", — отметил он.Аналогично высказались глава МИД Эли Коэн, министр туризма Хаим Кац и заммэра Иерусалима Флер Хасан-Нахум. О том, что плевки не имеют ничего общего с еврейским законом, говорил и главный ашкеназский раввин Израиля Давид Лау.Однако в околовластных кругах нашлись и те, кто симпатизирует радикалам. Бывший советник депутата Кнессета Элиша Йеред, а ныне ультранационалистический лидер, заявил, что плевание в священников или церкви — "древний еврейский обычай"."Возможно, под влиянием западной культуры мы несколько забыли, что такое христианство, но я думаю, что миллионы евреев, прошедших крестовые походы, пытки инквизиции, кровавые заговоры и массовые погромы, — никогда не забудут", — пояснил он.Израильский активист Йиска Харани, который основал горячую линию для жертв нападок, отмечает, что ненависть к христианам стала ядром религиозного национализма. А бездействие властей радикалы могут расценить как "зеленый свет" для незаконных акций.

https://ria.ru/20231002/kiev-1899530700.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иерусалим, израиль, феофил iii (патриарх иерусалимский), биньямин нетаньяху, иерусалимская православная церковь, русская православная церковь, кнессет израиля, аналитика - религия и мировоззрение