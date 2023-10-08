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Из Франции отправился второй конвой с гумпомощью для жителей Донбасса - РИА Новости, 08.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:06 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/gumpomosch-1901289982.html
Из Франции отправился второй конвой с гумпомощью для жителей Донбасса
Из Франции отправился второй конвой с гумпомощью для жителей Донбасса - РИА Новости, 08.10.2023
Из Франции отправился второй конвой с гумпомощью для жителей Донбасса
Второй конвой с гуманитарной помощью для Донбасса, собранной жителями восьми европейских стран, отправился из Франции в воскресенье, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T13:06
2023-10-08T13:06
специальная военная операция на украине
в мире
франция
донбасс
евросоюз
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ПАРИЖ, 8 окт – РИА Новости. Второй конвой с гуманитарной помощью для Донбасса, собранной жителями восьми европейских стран, отправился из Франции в воскресенье, рассказала РИА Новости руководитель ассоциации SOS Donbass Анна Новикова-Берне. "В этот раз в сборе помощи участвовали 8 стран, было около 30 пунктов сбора гуманитарной помощи. Половину пришлось оставить, потому что мы не нашли подходящую фуру – не хватило денег на аренду", - рассказала активист. Она отметила, что первые препятствия начались со стороны Эстонии, где конвой будет пересекать российскую границу. "Они больше не оформляют таможенную декларацию. Пришлось срочно искать брокера, который мог бы подготовить документы. Мы готовы и к другим препонам с европейской стороны", - отметила Новикова-Берне. Ассоциации удалось собрать порядка 20 тонн гумпомощи, включая инвалидные кресла, ходунки, больничные койки, перевязки, медикаменты, обогреватели, одежду и средства гиены, корм для животных. Конвой проедет Донецк, Мариуполь и Луганск. В организации и сопровождении конвоя участвуют европейцы-волонтёры: три француза и бельгиец. Первый с начала спецоперации на Украине общеевропейский конвой с гуманитарной помощью, собранной волонтерами из четырех европейских стран, прибыл на Донбасс в мае. Ассоциация SOS Donbass совместно с движением Stop Killing Donbass, объединяющим 13 ассоциаций из разных европейских стран, регулярно проводит акции по поддержке населения ДНР и ЛНР. В последние месяцы ассоциации организуют митинги напротив заводов военной компании Nexter во Франции, производящем, в частности, гаубицы Caesar, которые Франция поставляет Украине. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230915/gumpomosch-1896590947.html
https://ria.ru/20230815/pomosch-1890028143.html
франция
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в мире, франция, донбасс, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Донбасс, Евросоюз
Из Франции отправился второй конвой с гумпомощью для жителей Донбасса

Из Франции отправился второй конвой с гумпомощью из ЕС для жителей Донбасса

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ПАРИЖ, 8 окт – РИА Новости. Второй конвой с гуманитарной помощью для Донбасса, собранной жителями восьми европейских стран, отправился из Франции в воскресенье, рассказала РИА Новости руководитель ассоциации SOS Donbass Анна Новикова-Берне.
"В этот раз в сборе помощи участвовали 8 стран, было около 30 пунктов сбора гуманитарной помощи. Половину пришлось оставить, потому что мы не нашли подходящую фуру – не хватило денег на аренду", - рассказала активист.
Она отметила, что первые препятствия начались со стороны Эстонии, где конвой будет пересекать российскую границу.
"Они больше не оформляют таможенную декларацию. Пришлось срочно искать брокера, который мог бы подготовить документы. Мы готовы и к другим препонам с европейской стороны", - отметила Новикова-Берне.
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Ассоциации удалось собрать порядка 20 тонн гумпомощи, включая инвалидные кресла, ходунки, больничные койки, перевязки, медикаменты, обогреватели, одежду и средства гиены, корм для животных. Конвой проедет Донецк, Мариуполь и Луганск.
В организации и сопровождении конвоя участвуют европейцы-волонтёры: три француза и бельгиец.
Первый с начала спецоперации на Украине общеевропейский конвой с гуманитарной помощью, собранной волонтерами из четырех европейских стран, прибыл на Донбасс в мае.
Ассоциация SOS Donbass совместно с движением Stop Killing Donbass, объединяющим 13 ассоциаций из разных европейских стран, регулярно проводит акции по поддержке населения ДНР и ЛНР. В последние месяцы ассоциации организуют митинги напротив заводов военной компании Nexter во Франции, производящем, в частности, гаубицы Caesar, которые Франция поставляет Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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