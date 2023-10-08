https://ria.ru/20231008/gumpomosch-1901289982.html

Из Франции отправился второй конвой с гумпомощью для жителей Донбасса

Из Франции отправился второй конвой с гумпомощью для жителей Донбасса - РИА Новости, 08.10.2023

Из Франции отправился второй конвой с гумпомощью для жителей Донбасса

Второй конвой с гуманитарной помощью для Донбасса, собранной жителями восьми европейских стран, отправился из Франции в воскресенье, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T13:06

2023-10-08T13:06

2023-10-08T13:06

специальная военная операция на украине

в мире

франция

донбасс

евросоюз

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ПАРИЖ, 8 окт – РИА Новости. Второй конвой с гуманитарной помощью для Донбасса, собранной жителями восьми европейских стран, отправился из Франции в воскресенье, рассказала РИА Новости руководитель ассоциации SOS Donbass Анна Новикова-Берне. "В этот раз в сборе помощи участвовали 8 стран, было около 30 пунктов сбора гуманитарной помощи. Половину пришлось оставить, потому что мы не нашли подходящую фуру – не хватило денег на аренду", - рассказала активист. Она отметила, что первые препятствия начались со стороны Эстонии, где конвой будет пересекать российскую границу. "Они больше не оформляют таможенную декларацию. Пришлось срочно искать брокера, который мог бы подготовить документы. Мы готовы и к другим препонам с европейской стороны", - отметила Новикова-Берне. Ассоциации удалось собрать порядка 20 тонн гумпомощи, включая инвалидные кресла, ходунки, больничные койки, перевязки, медикаменты, обогреватели, одежду и средства гиены, корм для животных. Конвой проедет Донецк, Мариуполь и Луганск. В организации и сопровождении конвоя участвуют европейцы-волонтёры: три француза и бельгиец. Первый с начала спецоперации на Украине общеевропейский конвой с гуманитарной помощью, собранной волонтерами из четырех европейских стран, прибыл на Донбасс в мае. Ассоциация SOS Donbass совместно с движением Stop Killing Donbass, объединяющим 13 ассоциаций из разных европейских стран, регулярно проводит акции по поддержке населения ДНР и ЛНР. В последние месяцы ассоциации организуют митинги напротив заводов военной компании Nexter во Франции, производящем, в частности, гаубицы Caesar, которые Франция поставляет Украине. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230915/gumpomosch-1896590947.html

https://ria.ru/20230815/pomosch-1890028143.html

франция

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, франция, донбасс, евросоюз