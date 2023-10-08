https://ria.ru/20231008/gretsiya-1901317556.html

Греция эвакуирует почти 150 соотечественников из Израиля

Греция эвакуирует почти 150 соотечественников из Израиля - РИА Новости, 08.10.2023

Греция эвакуирует почти 150 соотечественников из Израиля

МИД Греции занимается организацией безопасного возвращения на родину 149 греков из Израиля и палестинских территорий, сообщило министерство иностранных дел... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T16:01

2023-10-08T16:01

2023-10-08T16:01

в мире

израиль

греция

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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АФИНЫ, 8 окт - РИА Новости. МИД Греции занимается организацией безопасного возвращения на родину 149 греков из Израиля и палестинских территорий, сообщило министерство иностранных дел Греции. "Министерство иностранных дел через посольство Греции в Тель-Авиве и генеральное консульство в Иерусалиме находится в постоянном контакте с греческими гражданами, находящимися в этом районе. Всего уже зарегистрировано 149 греческих путешественников, в настоящее время незамедлительно начинаются процедуры по их безопасной доставке в аэропорт и репатриации", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 313, пострадали 1990 человек. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, израиль, греция, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году