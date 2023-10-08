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"Уже обсуждают": в США раскрыли будущие границы Украины - РИА Новости, 08.10.2023
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15:12 08.10.2023 (обновлено: 21:21 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/granitsy-1901309952.html
"Уже обсуждают": в США раскрыли будущие границы Украины
"Уже обсуждают": в США раскрыли будущие границы Украины - РИА Новости, 08.10.2023
"Уже обсуждают": в США раскрыли будущие границы Украины
Запад все чаще дает понять Владимиру Зеленскому, что для урегулирования конфликта ему придется забыть о Крыме и Донбассе, а также, вероятно, потерять Одессу и... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T15:12
2023-10-08T21:21
в мире
россия
одесса
донбасс
сергей лавров
владимир зеленский
центральное разведывательное управление (цру)
генеральная ассамблея оон
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Запад все чаще дает понять Владимиру Зеленскому, что для урегулирования конфликта ему придется забыть о Крыме и Донбассе, а также, вероятно, потерять Одессу и Харьков, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Я думаю, это уже обсуждают (официальное признание Крыма и Донбасса территорией России. — Прим. ред.). Зеленский и его олигархи не хотят с этим соглашаться", — поделился он своим мнением.Джонсон также отметил, что признание этих территорий, скорее всего, будет недостаточно для завершения конфликта."Россия так или иначе присоединит Одессу и, вероятно, Харьков", — подытожил он.В сентябре глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после выступления на Генассамблее ООН заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, но не собирается рассматривать предложения по прекращению огня.
https://ria.ru/20231008/pvo-1901287256.html
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в мире, россия, одесса, донбасс, сергей лавров, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру), генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Россия, Одесса, Донбасс, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Генеральная Ассамблея ООН, ООН
"Уже обсуждают": в США раскрыли будущие границы Украины

Эксперт Джонсон: Украина потеряет Одессу и Харьков до завершения конфликта

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Запад все чаще дает понять Владимиру Зеленскому, что для урегулирования конфликта ему придется забыть о Крыме и Донбассе, а также, вероятно, потерять Одессу и Харьков, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
"Я думаю, это уже обсуждают (официальное признание Крыма и Донбасса территорией России. — Прим. ред.). Зеленский и его олигархи не хотят с этим соглашаться", — поделился он своим мнением.
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Джонсон также отметил, что признание этих территорий, скорее всего, будет недостаточно для завершения конфликта.
"Россия так или иначе присоединит Одессу и, вероятно, Харьков", — подытожил он.
В сентябре глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после выступления на Генассамблее ООН заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, но не собирается рассматривать предложения по прекращению огня.
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В миреРоссияОдессаДонбассСергей ЛавровВладимир ЗеленскийЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Генеральная Ассамблея ООНООН
 
 
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