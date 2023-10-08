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Путин заявил о повышении эффективности господдержки АПК - РИА Новости, 08.10.2023
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00:12 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/gospodderzhka-1901239029.html
Путин заявил о повышении эффективности господдержки АПК
Путин заявил о повышении эффективности господдержки АПК - РИА Новости, 08.10.2023
Путин заявил о повышении эффективности господдержки АПК
Власти России будут решать вопросы, связанные с обеспечением фермеров техникой, удобрениями и горюче-смазочными материалами, повышать эффективность инструментов РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T00:12
2023-10-08T00:12
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Власти России будут решать вопросы, связанные с обеспечением фермеров техникой, удобрениями и горюче-смазочными материалами, повышать эффективность инструментов господдержки АПК, это в том числе относится к введению льготных кредитов и субсидий, пообещал президент РФ Владимир Путин. "Мы будем повышать эффективность инструментов господдержки АПК, включая льготные кредиты и тарифы на перевозку продукции, субсидии и лизинг, программы мелиорации. Обязательно будем решать вопросы, связанные с обеспечением предприятий, фермеров техникой, удобрениями и горюче-смазочными материалами", - сказал Путин в поздравлении работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Он подчеркнул, что мощное развитие, укрепление агропромышленного комплекса, его уверенное движение вперед стало реальным в первую очередь благодаря инициативе и ответственности людей, которые заняты в отрасли: сотрудников и руководителей предприятий, фермеров, их преданности своему делу. Профессиональный праздник работников сферы сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности России отмечается ежегодно во второе воскресенье октября.
https://ria.ru/20231008/putin-1901238119.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о повышении эффективности господдержки АПК

Путин: будем повышать эффективность господдержки АПК и обеспечивать ГСМ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Власти России будут решать вопросы, связанные с обеспечением фермеров техникой, удобрениями и горюче-смазочными материалами, повышать эффективность инструментов господдержки АПК, это в том числе относится к введению льготных кредитов и субсидий, пообещал президент РФ Владимир Путин.
«
"Мы будем повышать эффективность инструментов господдержки АПК, включая льготные кредиты и тарифы на перевозку продукции, субсидии и лизинг, программы мелиорации. Обязательно будем решать вопросы, связанные с обеспечением предприятий, фермеров техникой, удобрениями и горюче-смазочными материалами", - сказал Путин в поздравлении работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Он подчеркнул, что мощное развитие, укрепление агропромышленного комплекса, его уверенное движение вперед стало реальным в первую очередь благодаря инициативе и ответственности людей, которые заняты в отрасли: сотрудников и руководителей предприятий, фермеров, их преданности своему делу.
Профессиональный праздник работников сферы сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности России отмечается ежегодно во второе воскресенье октября.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Путин заявил об обеспеченности рынка основными видами продовольствия
00:03
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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