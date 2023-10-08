https://ria.ru/20231008/gospodderzhka-1901239029.html

Путин заявил о повышении эффективности господдержки АПК

Путин заявил о повышении эффективности господдержки АПК - РИА Новости, 08.10.2023

Путин заявил о повышении эффективности господдержки АПК

Власти России будут решать вопросы, связанные с обеспечением фермеров техникой, удобрениями и горюче-смазочными материалами, повышать эффективность инструментов РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T00:12

2023-10-08T00:12

2023-10-08T00:12

экономика

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895729889_0:131:3009:1825_1920x0_80_0_0_2595877ca1c39515ded73c4dba36de14.jpg

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Власти России будут решать вопросы, связанные с обеспечением фермеров техникой, удобрениями и горюче-смазочными материалами, повышать эффективность инструментов господдержки АПК, это в том числе относится к введению льготных кредитов и субсидий, пообещал президент РФ Владимир Путин. "Мы будем повышать эффективность инструментов господдержки АПК, включая льготные кредиты и тарифы на перевозку продукции, субсидии и лизинг, программы мелиорации. Обязательно будем решать вопросы, связанные с обеспечением предприятий, фермеров техникой, удобрениями и горюче-смазочными материалами", - сказал Путин в поздравлении работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Он подчеркнул, что мощное развитие, укрепление агропромышленного комплекса, его уверенное движение вперед стало реальным в первую очередь благодаря инициативе и ответственности людей, которые заняты в отрасли: сотрудников и руководителей предприятий, фермеров, их преданности своему делу. Профессиональный праздник работников сферы сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности России отмечается ежегодно во второе воскресенье октября.

https://ria.ru/20231008/putin-1901238119.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владимир путин