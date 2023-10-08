https://ria.ru/20231008/gospodderzhka-1901239029.html
Путин заявил о повышении эффективности господдержки АПК
Путин заявил о повышении эффективности господдержки АПК - РИА Новости, 08.10.2023
Путин заявил о повышении эффективности господдержки АПК
Власти России будут решать вопросы, связанные с обеспечением фермеров техникой, удобрениями и горюче-смазочными материалами, повышать эффективность инструментов РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T00:12
2023-10-08T00:12
2023-10-08T00:12
экономика
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895729889_0:131:3009:1825_1920x0_80_0_0_2595877ca1c39515ded73c4dba36de14.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Власти России будут решать вопросы, связанные с обеспечением фермеров техникой, удобрениями и горюче-смазочными материалами, повышать эффективность инструментов господдержки АПК, это в том числе относится к введению льготных кредитов и субсидий, пообещал президент РФ Владимир Путин. "Мы будем повышать эффективность инструментов господдержки АПК, включая льготные кредиты и тарифы на перевозку продукции, субсидии и лизинг, программы мелиорации. Обязательно будем решать вопросы, связанные с обеспечением предприятий, фермеров техникой, удобрениями и горюче-смазочными материалами", - сказал Путин в поздравлении работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Он подчеркнул, что мощное развитие, укрепление агропромышленного комплекса, его уверенное движение вперед стало реальным в первую очередь благодаря инициативе и ответственности людей, которые заняты в отрасли: сотрудников и руководителей предприятий, фермеров, их преданности своему делу. Профессиональный праздник работников сферы сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности России отмечается ежегодно во второе воскресенье октября.
https://ria.ru/20231008/putin-1901238119.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895729889_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_4db0e417b376fc9e696aace4de95d2b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о повышении эффективности господдержки АПК
Путин: будем повышать эффективность господдержки АПК и обеспечивать ГСМ
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Власти России будут решать вопросы, связанные с обеспечением фермеров техникой, удобрениями и горюче-смазочными материалами, повышать эффективность инструментов господдержки АПК, это в том числе относится к введению льготных кредитов и субсидий, пообещал президент РФ Владимир Путин.
«
"Мы будем повышать эффективность инструментов господдержки АПК, включая льготные кредиты и тарифы на перевозку продукции, субсидии и лизинг, программы мелиорации. Обязательно будем решать вопросы, связанные с обеспечением предприятий, фермеров техникой, удобрениями и горюче-смазочными материалами", - сказал Путин в поздравлении работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Он подчеркнул, что мощное развитие, укрепление агропромышленного комплекса, его уверенное движение вперед стало реальным в первую очередь благодаря инициативе и ответственности людей, которые заняты в отрасли: сотрудников и руководителей предприятий, фермеров, их преданности своему делу.
Профессиональный праздник работников сферы сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности России отмечается ежегодно во второе воскресенье октября.
Путин заявил об обеспеченности рынка основными видами продовольствия