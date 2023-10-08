https://ria.ru/20231008/gora-1901272037.html
Пенсионерку, которая не смогла спуститься с горы в Приморье, эвакуировали
Пенсионерку, которая не смогла спуститься с горы в Приморье, эвакуировали - РИА Новости, 08.10.2023
Пенсионерку, которая не смогла спуститься с горы в Приморье, эвакуировали
Спасатели эвакуировали туристку, которая не смогла спуститься с горы Лысая в Спасском районе Приморья, сообщило ГУМЧС по региону в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T10:35
2023-10-08T10:35
2023-10-08T12:00
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ВЛАДИВОСТОК, 8 окт — РИА Новости. Спасатели эвакуировали туристку, которая не смогла спуститься с горы Лысая в Спасском районе Приморья, сообщило ГУМЧС по региону в своем Telegram-канале. "Днем пожилая женщина в составе группы туристов поднялась на вершину горы, но спуститься самостоятельно уже не смогла. Около двух часов понадобилось спасателям, чтобы найти туристов. Прибывшие сотрудники чрезвычайного ведомства надежно зафиксировали женщину на носилках и приступили к спуску. <...> Спасатели доставили женщину в удовлетворительном состоянии с остальными туристами в село Евсеевка", — говорится в сообщении.Информация, что женщина 1960 года рождения не может самостоятельно спуститься с горы, поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в субботу в 23:44 (16:44 мск). На помощь незамедлительно отправились 20 сотрудников пожарно-спасательного отряда и поисково-спасательного подразделения "Уссури". Эвакуация из труднодоступного места осложнялась темным временем суток.
https://ria.ru/20231008/puteshestviya-1901031651.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, приморский край, новости - туризм
Хорошие новости, Россия, Приморский край, Новости - Туризм
Пенсионерку, которая не смогла спуститься с горы в Приморье, эвакуировали
Пенсионерку, которая не смогла спуститься с горы Лысая в Приморье, эвакуировали