https://ria.ru/20231008/gonkong-1901264240.html
В Гонконге ввели повышенное предупреждение из-за тайфуна
В Гонконге ввели повышенное предупреждение из-за тайфуна - РИА Новости, 08.10.2023
В Гонконге ввели повышенное предупреждение из-за тайфуна
Метеорологическая обсерватория Гонконга ввела в воскресенье повышенный восьмой уровень предупреждения T8 из-за приближения тайфуна "Коину", в городе отменяют... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T09:24
2023-10-08T09:24
2023-10-08T09:24
в мире
гонконг
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763089641_0:158:3082:1892_1920x0_80_0_0_6f3a1557df73a2320fb2ebe5aee64425.jpg
ПЕКИН, 8 окт - РИА Новости. Метеорологическая обсерватория Гонконга ввела в воскресенье повышенный восьмой уровень предупреждения T8 из-за приближения тайфуна "Коину", в городе отменяют занятия в школах и авиарейсы, сообщает ведомство на своем сайте. Восьмой уровень предупреждения по 10-балльной шкале обсерватория ввела в воскресенье в 12.40 по местному времени (7.40 по мск). По данным обсерватории, в северо-восточной части города ожидаются ветры со средней скоростью 63 километра в час и более. По состоянию на 14.00 центр тайфуна находится в 90 км от Гонконга. Бюро образования Гонконга из-за введения сигнала восьмого уровня приостановило занятия в школах. "Школы должны принять экстренные меры для обеспечения безопасности учащихся", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Кроме того, по данным газеты South China Morning Post, тайфун также нарушил работу авиаперелетов, прибывающих и вылетающих из городского аэропорта. "По состоянию на 11.30 утра было отменено по меньшей мере 70 рейсов, в том числе 37 вылетающих и 33 прибывающих", - говорится в сообщении газеты. Генконсульство РФ в Гонконге в своем Telegram-канале рекомендует "без крайней необходимости не покидать свои дома".
https://ria.ru/20231006/tayfun-1900838377.html
https://ria.ru/20231003/tayfun-1900084378.html
гонконг
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763089641_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_225871de16c907172e5f153a578b319b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гонконг, россия
В Гонконге ввели повышенное предупреждение из-за тайфуна
В Гонконге ввели повышенное предупреждение из-за тайфуна и отменили уроки
ПЕКИН, 8 окт - РИА Новости.
Метеорологическая обсерватория Гонконга ввела в воскресенье повышенный восьмой уровень предупреждения T8 из-за приближения тайфуна "Коину", в городе отменяют занятия в школах и авиарейсы, сообщает ведомство на своем сайте
.
Восьмой уровень предупреждения по 10-балльной шкале обсерватория ввела в воскресенье в 12.40 по местному времени (7.40 по мск). По данным обсерватории, в северо-восточной части города ожидаются ветры со средней скоростью 63 километра в час и более. По состоянию на 14.00 центр тайфуна находится в 90 км от Гонконга.
В Южно-Сахалинске подтопило жилые дома из-за тайфуна
Бюро образования Гонконга из-за введения сигнала восьмого уровня приостановило занятия в школах.
"Школы должны принять экстренные меры для обеспечения безопасности учащихся", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Кроме того, по данным газеты South China Morning Post, тайфун также нарушил работу авиаперелетов, прибывающих и вылетающих из городского аэропорта.
"По состоянию на 11.30 утра было отменено по меньшей мере 70 рейсов, в том числе 37 вылетающих и 33 прибывающих", - говорится в сообщении газеты.
Генконсульство РФ
в Гонконге в своем Telegram-канале рекомендует "без крайней необходимости не покидать свои дома".
Примгидромет спрогнозировал обрушение тайфуна KOINU на Тайвань и часть КНР