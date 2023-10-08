https://ria.ru/20231008/gonkong-1901264240.html

В Гонконге ввели повышенное предупреждение из-за тайфуна

В Гонконге ввели повышенное предупреждение из-за тайфуна - РИА Новости, 08.10.2023

В Гонконге ввели повышенное предупреждение из-за тайфуна

Метеорологическая обсерватория Гонконга ввела в воскресенье повышенный восьмой уровень предупреждения T8 из-за приближения тайфуна "Коину", в городе отменяют... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T09:24

2023-10-08T09:24

2023-10-08T09:24

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ПЕКИН, 8 окт - РИА Новости. Метеорологическая обсерватория Гонконга ввела в воскресенье повышенный восьмой уровень предупреждения T8 из-за приближения тайфуна "Коину", в городе отменяют занятия в школах и авиарейсы, сообщает ведомство на своем сайте. Восьмой уровень предупреждения по 10-балльной шкале обсерватория ввела в воскресенье в 12.40 по местному времени (7.40 по мск). По данным обсерватории, в северо-восточной части города ожидаются ветры со средней скоростью 63 километра в час и более. По состоянию на 14.00 центр тайфуна находится в 90 км от Гонконга. Бюро образования Гонконга из-за введения сигнала восьмого уровня приостановило занятия в школах. "Школы должны принять экстренные меры для обеспечения безопасности учащихся", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Кроме того, по данным газеты South China Morning Post, тайфун также нарушил работу авиаперелетов, прибывающих и вылетающих из городского аэропорта. "По состоянию на 11.30 утра было отменено по меньшей мере 70 рейсов, в том числе 37 вылетающих и 33 прибывающих", - говорится в сообщении газеты. Генконсульство РФ в Гонконге в своем Telegram-канале рекомендует "без крайней необходимости не покидать свои дома".

https://ria.ru/20231006/tayfun-1900838377.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, гонконг, россия