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В Гонконге ввели повышенное предупреждение из-за тайфуна - РИА Новости, 08.10.2023
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09:24 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/gonkong-1901264240.html
В Гонконге ввели повышенное предупреждение из-за тайфуна
В Гонконге ввели повышенное предупреждение из-за тайфуна - РИА Новости, 08.10.2023
В Гонконге ввели повышенное предупреждение из-за тайфуна
Метеорологическая обсерватория Гонконга ввела в воскресенье повышенный восьмой уровень предупреждения T8 из-за приближения тайфуна "Коину", в городе отменяют... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T09:24
2023-10-08T09:24
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ПЕКИН, 8 окт - РИА Новости. Метеорологическая обсерватория Гонконга ввела в воскресенье повышенный восьмой уровень предупреждения T8 из-за приближения тайфуна "Коину", в городе отменяют занятия в школах и авиарейсы, сообщает ведомство на своем сайте. Восьмой уровень предупреждения по 10-балльной шкале обсерватория ввела в воскресенье в 12.40 по местному времени (7.40 по мск). По данным обсерватории, в северо-восточной части города ожидаются ветры со средней скоростью 63 километра в час и более. По состоянию на 14.00 центр тайфуна находится в 90 км от Гонконга. Бюро образования Гонконга из-за введения сигнала восьмого уровня приостановило занятия в школах. "Школы должны принять экстренные меры для обеспечения безопасности учащихся", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Кроме того, по данным газеты South China Morning Post, тайфун также нарушил работу авиаперелетов, прибывающих и вылетающих из городского аэропорта. "По состоянию на 11.30 утра было отменено по меньшей мере 70 рейсов, в том числе 37 вылетающих и 33 прибывающих", - говорится в сообщении газеты. Генконсульство РФ в Гонконге в своем Telegram-канале рекомендует "без крайней необходимости не покидать свои дома".
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в мире, гонконг, россия
В мире, Гонконг, Россия
В Гонконге ввели повышенное предупреждение из-за тайфуна

В Гонконге ввели повышенное предупреждение из-за тайфуна и отменили уроки

© Фото : Илья ДолговГонконг
Гонконг - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© Фото : Илья Долгов
Гонконг. Архивное фото
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ПЕКИН, 8 окт - РИА Новости. Метеорологическая обсерватория Гонконга ввела в воскресенье повышенный восьмой уровень предупреждения T8 из-за приближения тайфуна "Коину", в городе отменяют занятия в школах и авиарейсы, сообщает ведомство на своем сайте.
Восьмой уровень предупреждения по 10-балльной шкале обсерватория ввела в воскресенье в 12.40 по местному времени (7.40 по мск). По данным обсерватории, в северо-восточной части города ожидаются ветры со средней скоростью 63 километра в час и более. По состоянию на 14.00 центр тайфуна находится в 90 км от Гонконга.
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Бюро образования Гонконга из-за введения сигнала восьмого уровня приостановило занятия в школах.
"Школы должны принять экстренные меры для обеспечения безопасности учащихся", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Кроме того, по данным газеты South China Morning Post, тайфун также нарушил работу авиаперелетов, прибывающих и вылетающих из городского аэропорта.
"По состоянию на 11.30 утра было отменено по меньшей мере 70 рейсов, в том числе 37 вылетающих и 33 прибывающих", - говорится в сообщении газеты.
Генконсульство РФ в Гонконге в своем Telegram-канале рекомендует "без крайней необходимости не покидать свои дома".
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