https://ria.ru/20231008/giperzvuk-1901253281.html

"Потратили все деньги". В США пожалели о своем решении после слов Путина

"Потратили все деньги". В США пожалели о своем решении после слов Путина - РИА Новости, 08.10.2023

"Потратили все деньги". В США пожалели о своем решении после слов Путина

Россия получила невиданное стратегическое преимущество перед США за счет гиперзвуковых ракет, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T06:43

2023-10-08T06:43

2023-10-08T06:48

в мире

россия

сша

ссср

f-35

новое оружие россии

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Россия получила невиданное стратегическое преимущество перед США за счет гиперзвуковых ракет, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Так он оценил слова Владимира Путина на площадке клуба "Валдай" об испытаниях сверхзвукового оружия."Россия впервые получила стратегическое преимущество перед США. США потратили все свои деньги на F-35, которые не могут по сути нормально летать при дожде, а СССР и позже Россия вложились в гиперзвуковые ракеты, которые невозможно сбить", — считает бывший разведчик.По его мнению, российские разработки способны на то, "о чем нельзя было и мечтать"."От них нет защиты", — заключил аналитик.В четверг Путин сделал несколько заявлений о развитии российских стратегических вооружений. Глава государства рассказал об успешном завершении испытаний межконтинентальной ракеты "Буревестник" с ядерной двигательной установкой. Также Путин сообщил о завершении создания стратегического ракетного комплекса пятого поколения "Сармат".

https://ria.ru/20231006/burevestnik-1900844288.html

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в мире, россия, сша, ссср, f-35