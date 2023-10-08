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"Потратили все деньги". В США пожалели о своем решении после слов Путина
"Потратили все деньги". В США пожалели о своем решении после слов Путина - РИА Новости, 08.10.2023
"Потратили все деньги". В США пожалели о своем решении после слов Путина
Россия получила невиданное стратегическое преимущество перед США за счет гиперзвуковых ракет, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T06:43
2023-10-08T06:43
2023-10-08T06:48
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Россия получила невиданное стратегическое преимущество перед США за счет гиперзвуковых ракет, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Так он оценил слова Владимира Путина на площадке клуба "Валдай" об испытаниях сверхзвукового оружия."Россия впервые получила стратегическое преимущество перед США. США потратили все свои деньги на F-35, которые не могут по сути нормально летать при дожде, а СССР и позже Россия вложились в гиперзвуковые ракеты, которые невозможно сбить", — считает бывший разведчик.По его мнению, российские разработки способны на то, "о чем нельзя было и мечтать"."От них нет защиты", — заключил аналитик.В четверг Путин сделал несколько заявлений о развитии российских стратегических вооружений. Глава государства рассказал об успешном завершении испытаний межконтинентальной ракеты "Буревестник" с ядерной двигательной установкой. Также Путин сообщил о завершении создания стратегического ракетного комплекса пятого поколения "Сармат".
https://ria.ru/20231006/burevestnik-1900844288.html
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в мире, россия, сша, ссср, f-35
В мире, Россия, США, СССР, F-35, Новое оружие России
"Потратили все деньги". В США пожалели о своем решении после слов Путина
Бывший разведчик Макговерн: российские гиперзвуковые ракеты неуязвимы