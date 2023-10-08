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"Потратили все деньги". В США пожалели о своем решении после слов Путина - РИА Новости, 08.10.2023
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Новое оружие России
 
06:43 08.10.2023 (обновлено: 06:48 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/giperzvuk-1901253281.html
"Потратили все деньги". В США пожалели о своем решении после слов Путина
"Потратили все деньги". В США пожалели о своем решении после слов Путина - РИА Новости, 08.10.2023
"Потратили все деньги". В США пожалели о своем решении после слов Путина
Россия получила невиданное стратегическое преимущество перед США за счет гиперзвуковых ракет, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T06:43
2023-10-08T06:48
в мире
россия
сша
ссср
f-35
новое оружие россии
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Россия получила невиданное стратегическое преимущество перед США за счет гиперзвуковых ракет, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Так он оценил слова Владимира Путина на площадке клуба "Валдай" об испытаниях сверхзвукового оружия.&quot;Россия впервые получила стратегическое преимущество перед США. США потратили все свои деньги на F-35, которые не могут по сути нормально летать при дожде, а СССР и позже Россия вложились в гиперзвуковые ракеты, которые невозможно сбить&quot;, — считает бывший разведчик.По его мнению, российские разработки способны на то, "о чем нельзя было и мечтать".&quot;От них нет защиты&quot;, — заключил аналитик.В четверг Путин сделал несколько заявлений о развитии российских стратегических вооружений. Глава государства рассказал об успешном завершении испытаний межконтинентальной ракеты "Буревестник" с ядерной двигательной установкой. Также Путин сообщил о завершении создания стратегического ракетного комплекса пятого поколения "Сармат".
https://ria.ru/20231006/burevestnik-1900844288.html
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в мире, россия, сша, ссср, f-35
В мире, Россия, США, СССР, F-35, Новое оружие России
"Потратили все деньги". В США пожалели о своем решении после слов Путина

Бывший разведчик Макговерн: российские гиперзвуковые ракеты неуязвимы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Россия получила невиданное стратегическое преимущество перед США за счет гиперзвуковых ракет, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Так он оценил слова Владимира Путина на площадке клуба "Валдай" об испытаниях сверхзвукового оружия.
«

"Россия впервые получила стратегическое преимущество перед США. США потратили все свои деньги на F-35, которые не могут по сути нормально летать при дожде, а СССР и позже Россия вложились в гиперзвуковые ракеты, которые невозможно сбить", — считает бывший разведчик.

По его мнению, российские разработки способны на то, "о чем нельзя было и мечтать".
«

"От них нет защиты", — заключил аналитик.

В четверг Путин сделал несколько заявлений о развитии российских стратегических вооружений. Глава государства рассказал об успешном завершении испытаний межконтинентальной ракеты "Буревестник" с ядерной двигательной установкой. Также Путин сообщил о завершении создания стратегического ракетного комплекса пятого поколения "Сармат".
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем Буревестник - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
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6 октября, 06:18
 
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