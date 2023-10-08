Жители сектора Газа рассказали об атмосфере в анклаве
На улицах сектора Газа атмосфера тревоги, учреждения и торговые лавки закрылись
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкЖители Газы тушат автомобиль, уничтоженный в результате попадания израильской ракеты
Жители Газы тушат автомобиль, уничтоженный в результате попадания израильской ракеты. Архивное фото
ГАЗА, 8 окт - РИА Новости. Атмосфера тревоги и неопределенности царит в воскресенье вечером на улицах сектора Газа, многие учреждения и торговые лавки закрылись, передает корреспондент РИА Новости.
Военно-политический кабинет Израиля днем 8 октября ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означает переход страны в состояние войны, сообщила канцелярия израильского премьера. По последним данным минздрава сектора Газа, в результате израильских ударов в анклаве погибли 413 человек, включая 78 детей, ранения получили 2,3 тысячи.
Образовательные и коммерческие организации в Газе практически полностью закрылись. Жители анклава спешат закупить продовольствие в еще работающих магазинах и лавках.
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"Ситуация очень плохая. Мы день за днем работаем, чтобы прокормить наши семьи. У нас нет продовольствия, нет электричества, мы не можем удовлетворить минимальные жизненные потребности", - сказал житель Газы по имени Абу Амир, призвав международное сообщество поддержать палестинский народ.
Хозяин бакалейной лавки Усама отметил, что сейчас у него наплыв покупателей из-за царящей среди населения Газы тревоги, однако запасы продовольствия заканчиваются.
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"Некоторые люди растеряны из-за того, что не знают, чего ожидать в ближайшие часы, однако моральный дух на улицах сектора Газа стал выше после того, что произошло вчера", - заявил житель сектора Имад.
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"Как вы видите, самолеты бомбят с неба и с моря, люди действительно напуганы такой атмосферой", - отметил молодой человек, сидящий на одной из улиц Газы в компании других жителей.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.