https://ria.ru/20231008/fedrezerv-1901030137.html
Ставка не сыграла: Федрезерв нанес удар по госдолгу США
Ставка не сыграла: Федрезерв нанес удар по госдолгу США - РИА Новости, 08.10.2023
Ставка не сыграла: Федрезерв нанес удар по госдолгу США
В попытках сбить инфляцию и цены на топливо Федеральная резервная система довела ставки до самого высокого уровня с 2007-го. Рынок гособлигаций США не выдержал... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T08:00
2023-10-08T08:00
2023-10-08T08:06
экономика
сша
федеральная резервная система сша
fitch ratings
госдолг сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155883/67/1558836756_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_719f8eff3df894762726ede5f4d4b5f3.jpg
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Елена Савельева. В попытках сбить инфляцию и цены на топливо Федеральная резервная система довела ставки до самого высокого уровня с 2007-го. Рынок гособлигаций США не выдержал и обвалился. Кроме того, госдолг обновил очередной исторический максимум. Инвесторы указывают: cитуация складывается опасная — предложение ценных бумаг уже превышает спрос, от них начинают избавляться. А высокие ставки и непомерная задолженность рискуют столкнуть экономику в рецессию уже в четвертом квартале.Долговой обвалФРС агрессивно поднимала ставки на протяжении полутора лет. Сейчас они находятся в диапазоне 5,25 процента-5,5 процента, это 16-летний максимум.Как заявила президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер, инфляция остается "слишком высокой", хотя есть множество признаков охлаждения ценового давления и восстановления баланса в экономике. При этом "повышательные риски для прогнозов все еще преобладают".Однако действий регулятора не выдержали инвесторы. Первого октября в США стартовал новый финансовый год, а уже на следующий день обвалился рынок госдолга.Второго октября доходность по десятилетним гособлигациям взлетела до пяти процентов (такого не было с 2007-го). Стоимость бумаг, соответственно, резко упала."Это связано с распродажей коротких облигаций на фоне повышения учетной ставки ФРС: новые бумаги дают большую доходность, чем выпущенные ранее. В отдельные дни объемы продаж увеличиваются. От облигаций избавляются не только резиденты, но и держатели из других стран", — отмечает Артем Голубев, доцент кафедры экономики РАНХиГС.Инвесторы опасаются, что ФРС продолжит эту политику и в 2024-м.Действительно, Лоретта Местер призналась: "Подозреваю, нам потребуется в текущем году еще раз повысить ставку по федеральным фондам, а потом оставить ее на таком уровне на протяжении некоторого времени".Огромная задолженностьСпрос на американские госбумаги пошатнули и другие факторы. В частности — растущий дефицит бюджета и неподъемный государственный долг, который в очередной раз обновил рекорд: 33,442 триллиона долларов. Только за первый день нового финансового года он прирос на 275 миллиардов — это больше, чем все суверенные обязательства России. Дефицит бюджета в августе подскочил на 29 процентов — до 219 миллиардов. Расходы увеличились на 19,2 процента — до 523 миллиардов, тогда как доходы — всего 303 миллиарда."Обеспокоенность инвесторов бюджетным дефицитом способствовала резкой распродаже, которая подтолкнула стоимость казначейских бумаг к 16-летнему минимуму", — отмечает Reuters.Из-за роста расходов правительству и Минфину придется выпускать все больше долговых обязательств. По прогнозу Fitch, в этом году бюджетный дефицит достигнет 6,3 процента ВВП (в прошлом было 3,7 процента)."Чрезмерное предложение гособлигаций превысит спрос", — предупреждают аналитики JPMorgan Chase.Наконец, по трежерис бьет потеря наивысшего суверенного кредитного рейтинга. В августе в Fitch понизили оценку платежеспособности США впервые за 30 лет."На этом фоне обвал был неизбежен. Разумеется, подобные события подрывают спрос и доверие к американским гособлигациям", — указывает Олег Воробьев, член комитета "Деловой России" по торговле.Риски рецессииПовышение ставок делает более дорогими заимствования для домохозяйств и предприятий, тормозит банковское кредитование. Как следствие, экономика замедляется.Сейчас экономика США выглядит достаточно сильной: ВВП растет четвертый квартал подряд. По последней оценке, во втором квартале — на 2,1 процента в годовом выражении."Ястребиный настрой спикеров ФРС также связан с тем, что экономика выглядит стабильной, риски рецессии невелики. Поэтому и ставку можно держать высокой более длительный период времени", — отмечает Михаил Денисламов, старший аналитик Freedom Finance Global.В то же время, по прогнозу Fitch, США войдут в рецессию в первой половине 2024-го — скажется отложенный эффект ужесточения кредитных условий и политики ФРС.Куда большую опасность по-прежнему представляют непомерные траты и разногласия в конгрессе относительно их сокращения. По мнению экономистов, если инфляция не снизится в ближайшее время — а это возможно только в случае урезания государственных расходов, в США возникнет очередной масштабный экономический кризис.
https://ria.ru/20230920/gosdolg-1897430100.html
https://ria.ru/20231004/dolg-1900433689.html
https://ria.ru/20230929/dollar-1899512062.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155883/67/1558836756_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_72e413c5a14c4833c1b7fa8ee3caad00.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, федеральная резервная система сша, fitch ratings, госдолг сша
Экономика, США, Федеральная резервная система США, Fitch Ratings, госдолг США
Ставка не сыграла: Федрезерв нанес удар по госдолгу США
Стоимость государственных облигаций США обвалилась до 16-летнего минимума
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Елена Савельева. В попытках сбить инфляцию и цены на топливо Федеральная резервная система довела ставки до самого высокого уровня с 2007-го. Рынок гособлигаций США не выдержал и обвалился. Кроме того, госдолг обновил очередной исторический максимум. Инвесторы указывают: cитуация складывается опасная — предложение ценных бумаг уже превышает спрос, от них начинают избавляться. А высокие ставки и непомерная задолженность рискуют столкнуть экономику в рецессию уже в четвертом квартале.
ФРС агрессивно поднимала ставки на протяжении полутора лет. Сейчас они находятся в диапазоне 5,25 процента-5,5 процента, это 16-летний максимум.
Как заявила президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер, инфляция остается "слишком высокой", хотя есть множество признаков охлаждения ценового давления и восстановления баланса в экономике. При этом "повышательные риски для прогнозов все еще преобладают".
«
Однако действий регулятора не выдержали инвесторы. Первого октября в США стартовал новый финансовый год, а уже на следующий день обвалился рынок госдолга.
Госдолг США может превысить 34 триллиона долларов через три месяца
Второго октября доходность по десятилетним гособлигациям взлетела до пяти процентов (такого не было с 2007-го). Стоимость бумаг, соответственно, резко упала.
"Это связано с распродажей коротких облигаций на фоне повышения учетной ставки ФРС: новые бумаги дают большую доходность, чем выпущенные ранее. В отдельные дни объемы продаж увеличиваются. От облигаций избавляются не только резиденты, но и держатели из других стран", — отмечает Артем Голубев, доцент кафедры экономики РАНХиГС.
Инвесторы опасаются, что ФРС продолжит эту политику и в 2024-м.
Действительно, Лоретта Местер призналась: "Подозреваю, нам потребуется в текущем году еще раз повысить ставку по федеральным фондам, а потом оставить ее на таком уровне на протяжении некоторого времени".
Госдолг США за день вырос на сумму, превышающую весь суверенный долг России
Спрос на американские госбумаги пошатнули и другие факторы. В частности — растущий дефицит бюджета и неподъемный государственный долг, который в очередной раз обновил рекорд: 33,442 триллиона долларов. Только за первый день нового финансового года он прирос на 275 миллиардов — это больше, чем все суверенные обязательства России. Дефицит бюджета в августе подскочил на 29 процентов — до 219 миллиардов. Расходы увеличились на 19,2 процента — до 523 миллиардов, тогда как доходы — всего 303 миллиарда.
«
"Обеспокоенность инвесторов бюджетным дефицитом способствовала резкой распродаже, которая подтолкнула стоимость казначейских бумаг к 16-летнему минимуму", — отмечает Reuters.
Из-за роста расходов правительству и Минфину придется выпускать все больше долговых обязательств. По прогнозу Fitch, в этом году бюджетный дефицит достигнет 6,3 процента ВВП (в прошлом было 3,7 процента).
"Чрезмерное предложение гособлигаций превысит спрос", — предупреждают аналитики JPMorgan Chase.
Наконец, по трежерис бьет потеря наивысшего суверенного кредитного рейтинга. В августе в Fitch понизили оценку платежеспособности США впервые за 30 лет.
«
"На этом фоне обвал был неизбежен. Разумеется, подобные события подрывают спрос и доверие к американским гособлигациям", — указывает Олег Воробьев, член комитета "Деловой России" по торговле.
Дерипаска назвал ситуацию с госдолгом США почти безвыходной
Повышение ставок делает более дорогими заимствования для домохозяйств и предприятий, тормозит банковское кредитование. Как следствие, экономика замедляется.
Сейчас экономика США выглядит достаточно сильной: ВВП растет четвертый квартал подряд. По последней оценке, во втором квартале — на 2,1 процента в годовом выражении.
"Ястребиный настрой спикеров ФРС также связан с тем, что экономика выглядит стабильной, риски рецессии невелики. Поэтому и ставку можно держать высокой более длительный период времени", — отмечает Михаил Денисламов, старший аналитик Freedom Finance Global.
В то же время, по прогнозу Fitch, США войдут в рецессию в первой половине 2024-го — скажется отложенный эффект ужесточения кредитных условий и политики ФРС.
Куда большую опасность по-прежнему представляют непомерные траты и разногласия в конгрессе относительно их сокращения. По мнению экономистов, если инфляция не снизится в ближайшее время — а это возможно только в случае урезания государственных расходов, в США возникнет очередной масштабный экономический кризис.