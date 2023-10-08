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Ставка не сыграла: Федрезерв нанес удар по госдолгу США - РИА Новости, 08.10.2023
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08:00 08.10.2023 (обновлено: 08:06 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/fedrezerv-1901030137.html
Ставка не сыграла: Федрезерв нанес удар по госдолгу США
Ставка не сыграла: Федрезерв нанес удар по госдолгу США - РИА Новости, 08.10.2023
Ставка не сыграла: Федрезерв нанес удар по госдолгу США
В попытках сбить инфляцию и цены на топливо Федеральная резервная система довела ставки до самого высокого уровня с 2007-го. Рынок гособлигаций США не выдержал... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T08:00
2023-10-08T08:06
экономика
сша
федеральная резервная система сша
fitch ratings
госдолг сша
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Елена Савельева. В попытках сбить инфляцию и цены на топливо Федеральная резервная система довела ставки до самого высокого уровня с 2007-го. Рынок гособлигаций США не выдержал и обвалился. Кроме того, госдолг обновил очередной исторический максимум. Инвесторы указывают: cитуация складывается опасная — предложение ценных бумаг уже превышает спрос, от них начинают избавляться. А высокие ставки и непомерная задолженность рискуют столкнуть экономику в рецессию уже в четвертом квартале.Долговой обвалФРС агрессивно поднимала ставки на протяжении полутора лет. Сейчас они находятся в диапазоне 5,25 процента-5,5 процента, это 16-летний максимум.Как заявила президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер, инфляция остается "слишком высокой", хотя есть множество признаков охлаждения ценового давления и восстановления баланса в экономике. При этом "повышательные риски для прогнозов все еще преобладают".Однако действий регулятора не выдержали инвесторы. Первого октября в США стартовал новый финансовый год, а уже на следующий день обвалился рынок госдолга.Второго октября доходность по десятилетним гособлигациям взлетела до пяти процентов (такого не было с 2007-го). Стоимость бумаг, соответственно, резко упала."Это связано с распродажей коротких облигаций на фоне повышения учетной ставки ФРС: новые бумаги дают большую доходность, чем выпущенные ранее. В отдельные дни объемы продаж увеличиваются. От облигаций избавляются не только резиденты, но и держатели из других стран", — отмечает Артем Голубев, доцент кафедры экономики РАНХиГС.Инвесторы опасаются, что ФРС продолжит эту политику и в 2024-м.Действительно, Лоретта Местер призналась: "Подозреваю, нам потребуется в текущем году еще раз повысить ставку по федеральным фондам, а потом оставить ее на таком уровне на протяжении некоторого времени".Огромная задолженностьСпрос на американские госбумаги пошатнули и другие факторы. В частности — растущий дефицит бюджета и неподъемный государственный долг, который в очередной раз обновил рекорд: 33,442 триллиона долларов. Только за первый день нового финансового года он прирос на 275 миллиардов — это больше, чем все суверенные обязательства России. Дефицит бюджета в августе подскочил на 29 процентов — до 219 миллиардов. Расходы увеличились на 19,2 процента — до 523 миллиардов, тогда как доходы — всего 303 миллиарда.&quot;Обеспокоенность инвесторов бюджетным дефицитом способствовала резкой распродаже, которая подтолкнула стоимость казначейских бумаг к 16-летнему минимуму&quot;, — отмечает Reuters.Из-за роста расходов правительству и Минфину придется выпускать все больше долговых обязательств. По прогнозу Fitch, в этом году бюджетный дефицит достигнет 6,3 процента ВВП (в прошлом было 3,7 процента)."Чрезмерное предложение гособлигаций превысит спрос", — предупреждают аналитики JPMorgan Chase.Наконец, по трежерис бьет потеря наивысшего суверенного кредитного рейтинга. В августе в Fitch понизили оценку платежеспособности США впервые за 30 лет.&quot;На этом фоне обвал был неизбежен. Разумеется, подобные события подрывают спрос и доверие к американским гособлигациям&quot;, — указывает Олег Воробьев, член комитета &quot;Деловой России&quot; по торговле.Риски рецессииПовышение ставок делает более дорогими заимствования для домохозяйств и предприятий, тормозит банковское кредитование. Как следствие, экономика замедляется.Сейчас экономика США выглядит достаточно сильной: ВВП растет четвертый квартал подряд. По последней оценке, во втором квартале — на 2,1 процента в годовом выражении."Ястребиный настрой спикеров ФРС также связан с тем, что экономика выглядит стабильной, риски рецессии невелики. Поэтому и ставку можно держать высокой более длительный период времени", — отмечает Михаил Денисламов, старший аналитик Freedom Finance Global.В то же время, по прогнозу Fitch, США войдут в рецессию в первой половине 2024-го — скажется отложенный эффект ужесточения кредитных условий и политики ФРС.Куда большую опасность по-прежнему представляют непомерные траты и разногласия в конгрессе относительно их сокращения. По мнению экономистов, если инфляция не снизится в ближайшее время — а это возможно только в случае урезания государственных расходов, в США возникнет очередной масштабный экономический кризис.
https://ria.ru/20230920/gosdolg-1897430100.html
https://ria.ru/20231004/dolg-1900433689.html
https://ria.ru/20230929/dollar-1899512062.html
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экономика, сша, федеральная резервная система сша, fitch ratings, госдолг сша
Экономика, США, Федеральная резервная система США, Fitch Ratings, госдолг США
Ставка не сыграла: Федрезерв нанес удар по госдолгу США

Стоимость государственных облигаций США обвалилась до 16-летнего минимума

© AP Photo / Patrick SemanskyПредседатель Совета управляющих Федерального резерва США Джером Пауэлл
Председатель Совета управляющих Федерального резерва США Джером Пауэлл - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Елена Савельева. В попытках сбить инфляцию и цены на топливо Федеральная резервная система довела ставки до самого высокого уровня с 2007-го. Рынок гособлигаций США не выдержал и обвалился. Кроме того, госдолг обновил очередной исторический максимум. Инвесторы указывают: cитуация складывается опасная — предложение ценных бумаг уже превышает спрос, от них начинают избавляться. А высокие ставки и непомерная задолженность рискуют столкнуть экономику в рецессию уже в четвертом квартале.

Долговой обвал

ФРС агрессивно поднимала ставки на протяжении полутора лет. Сейчас они находятся в диапазоне 5,25 процента-5,5 процента, это 16-летний максимум.
Как заявила президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер, инфляция остается "слишком высокой", хотя есть множество признаков охлаждения ценового давления и восстановления баланса в экономике. При этом "повышательные риски для прогнозов все еще преобладают".
«

Однако действий регулятора не выдержали инвесторы. Первого октября в США стартовал новый финансовый год, а уже на следующий день обвалился рынок госдолга.

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Второго октября доходность по десятилетним гособлигациям взлетела до пяти процентов (такого не было с 2007-го). Стоимость бумаг, соответственно, резко упала.
"Это связано с распродажей коротких облигаций на фоне повышения учетной ставки ФРС: новые бумаги дают большую доходность, чем выпущенные ранее. В отдельные дни объемы продаж увеличиваются. От облигаций избавляются не только резиденты, но и держатели из других стран", — отмечает Артем Голубев, доцент кафедры экономики РАНХиГС.
Инвесторы опасаются, что ФРС продолжит эту политику и в 2024-м.
Действительно, Лоретта Местер призналась: "Подозреваю, нам потребуется в текущем году еще раз повысить ставку по федеральным фондам, а потом оставить ее на таком уровне на протяжении некоторого времени".
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Огромная задолженность

Спрос на американские госбумаги пошатнули и другие факторы. В частности — растущий дефицит бюджета и неподъемный государственный долг, который в очередной раз обновил рекорд: 33,442 триллиона долларов. Только за первый день нового финансового года он прирос на 275 миллиардов — это больше, чем все суверенные обязательства России. Дефицит бюджета в августе подскочил на 29 процентов — до 219 миллиардов. Расходы увеличились на 19,2 процента — до 523 миллиардов, тогда как доходы — всего 303 миллиарда.
«

"Обеспокоенность инвесторов бюджетным дефицитом способствовала резкой распродаже, которая подтолкнула стоимость казначейских бумаг к 16-летнему минимуму", — отмечает Reuters.

Из-за роста расходов правительству и Минфину придется выпускать все больше долговых обязательств. По прогнозу Fitch, в этом году бюджетный дефицит достигнет 6,3 процента ВВП (в прошлом было 3,7 процента).
"Чрезмерное предложение гособлигаций превысит спрос", — предупреждают аналитики JPMorgan Chase.
Наконец, по трежерис бьет потеря наивысшего суверенного кредитного рейтинга. В августе в Fitch понизили оценку платежеспособности США впервые за 30 лет.
«

"На этом фоне обвал был неизбежен. Разумеется, подобные события подрывают спрос и доверие к американским гособлигациям", — указывает Олег Воробьев, член комитета "Деловой России" по торговле.

Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
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29 сентября, 17:22

Риски рецессии

Повышение ставок делает более дорогими заимствования для домохозяйств и предприятий, тормозит банковское кредитование. Как следствие, экономика замедляется.
Сейчас экономика США выглядит достаточно сильной: ВВП растет четвертый квартал подряд. По последней оценке, во втором квартале — на 2,1 процента в годовом выражении.
"Ястребиный настрой спикеров ФРС также связан с тем, что экономика выглядит стабильной, риски рецессии невелики. Поэтому и ставку можно держать высокой более длительный период времени", — отмечает Михаил Денисламов, старший аналитик Freedom Finance Global.
В то же время, по прогнозу Fitch, США войдут в рецессию в первой половине 2024-го — скажется отложенный эффект ужесточения кредитных условий и политики ФРС.
Куда большую опасность по-прежнему представляют непомерные траты и разногласия в конгрессе относительно их сокращения. По мнению экономистов, если инфляция не снизится в ближайшее время — а это возможно только в случае урезания государственных расходов, в США возникнет очередной масштабный экономический кризис.
 
ЭкономикаСШАФедеральная резервная система СШАFitch Ratingsгосдолг США
 
 
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