https://ria.ru/20231008/duda-1901343564.html

Президент Польши призвал не преувеличивать серьезность ситуации в Израиле

Президент Польши призвал не преувеличивать серьезность ситуации в Израиле - РИА Новости, 08.10.2023

Президент Польши призвал не преувеличивать серьезность ситуации в Израиле

Президент Польши Анджей Дуда в эфире телеканала Polsat призвал не преувеличивать серьезность ситуации в Израиле. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T19:28

2023-10-08T19:28

2023-10-08T22:14

израиль

в мире

польша

ближний восток

биньямин нетаньяху

анджей дуда

михаил богданов

хамас

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ВАРШАВА, 8 окт — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда в эфире телеканала Polsat призвал не преувеличивать серьезность ситуации в Израиле."Я бы не стал преувеличивать. Это не первая военная ситуация на Ближнем Востоке. Мы помним, что в последние десятилетия такие ситуации уже были. <...> Там шли войны, которые не привели ни к одной мировой войне. Так что я бы не заходил так далеко", — сказал он.При этом Дуда признал, что на Ближнем Востоке "ничего подобного не наблюдалось очень давно". Ранее Варшава сообщила, что эвакуирует из Израиля своих граждан военно-транспортной авиацией. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии заявили, что по стране выпустили более трех тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. По последним данным, погибли более 600 мирных израильтян, 2156 человек получили ранения.Бригада "Аль-Кассам" объявила, что проводит операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что палестинские бойцы захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Военные выполняют зачистку населенных пунктов.

https://ria.ru/20231008/peremirie-1901331290.html

израиль

польша

ближний восток

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

израиль, в мире, польша, ближний восток, биньямин нетаньяху, анджей дуда, михаил богданов, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году