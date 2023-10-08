Рейтинг@Mail.ru
Президент Польши призвал не преувеличивать серьезность ситуации в Израиле - РИА Новости, 08.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:28 08.10.2023 (обновлено: 22:14 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/duda-1901343564.html
Президент Польши призвал не преувеличивать серьезность ситуации в Израиле
Президент Польши призвал не преувеличивать серьезность ситуации в Израиле - РИА Новости, 08.10.2023
Президент Польши призвал не преувеличивать серьезность ситуации в Израиле
Президент Польши Анджей Дуда в эфире телеканала Polsat призвал не преувеличивать серьезность ситуации в Израиле. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T19:28
2023-10-08T22:14
израиль
в мире
польша
ближний восток
биньямин нетаньяху
анджей дуда
михаил богданов
хамас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844247336_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_b4dbacdf1b5ed5b6b2937e2286b63601.jpg
ВАРШАВА, 8 окт — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда в эфире телеканала Polsat призвал не преувеличивать серьезность ситуации в Израиле.&quot;Я бы не стал преувеличивать. Это не первая военная ситуация на Ближнем Востоке. Мы помним, что в последние десятилетия такие ситуации уже были. &lt;...&gt; Там шли войны, которые не привели ни к одной мировой войне. Так что я бы не заходил так далеко&quot;, — сказал он.При этом Дуда признал, что на Ближнем Востоке "ничего подобного не наблюдалось очень давно". Ранее Варшава сообщила, что эвакуирует из Израиля своих граждан военно-транспортной авиацией. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии заявили, что по стране выпустили более трех тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. По последним данным, погибли более 600 мирных израильтян, 2156 человек получили ранения.Бригада "Аль-Кассам" объявила, что проводит операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что палестинские бойцы захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Военные выполняют зачистку населенных пунктов.
https://ria.ru/20231008/peremirie-1901331290.html
израиль
польша
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844247336_69:0:2737:2001_1920x0_80_0_0_8a589c59a1888ab4b793c9d29146eac6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, в мире, польша, ближний восток, биньямин нетаньяху, анджей дуда, михаил богданов, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, В мире, Польша, Ближний Восток, Биньямин Нетаньяху, Анджей Дуда, Михаил Богданов, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Президент Польши призвал не преувеличивать серьезность ситуации в Израиле

Дуда: не стоит не преувеличивать серьезность ситуации в Израиле, такое уже было

© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© Фото : офис президента Украины
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 8 окт — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда в эфире телеканала Polsat призвал не преувеличивать серьезность ситуации в Израиле.
«

"Я бы не стал преувеличивать. Это не первая военная ситуация на Ближнем Востоке. Мы помним, что в последние десятилетия такие ситуации уже были. <...> Там шли войны, которые не привели ни к одной мировой войне. Так что я бы не заходил так далеко", — сказал он.

При этом Дуда признал, что на Ближнем Востоке "ничего подобного не наблюдалось очень давно".
Ранее Варшава сообщила, что эвакуирует из Израиля своих граждан военно-транспортной авиацией.
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
В ХАМАС заявили, что перемирия не будет, пока Израиль занимается эскалацией
Вчера, 17:43
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии заявили, что по стране выпустили более трех тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. По последним данным, погибли более 600 мирных израильтян, 2156 человек получили ранения.
Бригада "Аль-Кассам" объявила, что проводит операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что палестинские бойцы захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.
Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Военные выполняют зачистку населенных пунктов.
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта
Инфографика
 
ИзраильВ миреПольшаБлижний ВостокБиньямин НетаньяхуАнджей ДудаМихаил БогдановХамасООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала