Президент Польши призвал не преувеличивать серьезность ситуации в Израиле
Дуда: не стоит не преувеличивать серьезность ситуации в Израиле, такое уже было
© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Польши Анджей Дуда
© Фото : офис президента Украины
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
ВАРШАВА, 8 окт — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда в эфире телеканала Polsat призвал не преувеличивать серьезность ситуации в Израиле.
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"Я бы не стал преувеличивать. Это не первая военная ситуация на Ближнем Востоке. Мы помним, что в последние десятилетия такие ситуации уже были. <...> Там шли войны, которые не привели ни к одной мировой войне. Так что я бы не заходил так далеко", — сказал он.
При этом Дуда признал, что на Ближнем Востоке "ничего подобного не наблюдалось очень давно".
Ранее Варшава сообщила, что эвакуирует из Израиля своих граждан военно-транспортной авиацией.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии заявили, что по стране выпустили более трех тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. По последним данным, погибли более 600 мирных израильтян, 2156 человек получили ранения.
Бригада "Аль-Кассам" объявила, что проводит операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что палестинские бойцы захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.
Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Военные выполняют зачистку населенных пунктов.
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