https://ria.ru/20231008/dtp-1901364952.html

В ДТП в Ульяновске пострадали семь человек, включая двоих детей

В ДТП в Ульяновске пострадали семь человек, включая двоих детей - РИА Новости, 08.10.2023

В ДТП в Ульяновске пострадали семь человек, включая двоих детей

Автомобили "Волга" и BMW столкнулись в Засвияжском районе Ульяновска, в результате аварии пострадали семь человек, включая двух детей, сообщило УМВД России по... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T22:10

2023-10-08T22:10

2023-10-08T22:10

происшествия

авто

россия

ульяновская область

ульяновск

bmw ag

bmw x5

bmw 1

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САМАРА, 8 окт - РИА Новости. Автомобили "Волга" и BMW столкнулись в Засвияжском районе Ульяновска, в результате аварии пострадали семь человек, включая двух детей, сообщило УМВД России по Ульяновской области в своем Telegram-канале. Авария с участием "Волги" и BMW произошла около 20.16 (19.16 мск) на пересечении улиц Камышинская- Шолмова в Ульяновске. "По предварительной информации, в результате ДТП в медицинское учреждение доставлены семь человек, в том числе двое несовершеннолетних детей. Количество пострадавших уточняется", - говорится в сообщении ведомства. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП.

https://ria.ru/20231006/dtp-1901072791.html

россия

ульяновская область

ульяновск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, россия, ульяновская область, ульяновск, bmw ag, bmw x5, bmw 1