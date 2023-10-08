https://ria.ru/20231008/dtp-1901364952.html
В ДТП в Ульяновске пострадали семь человек, включая двоих детей
В ДТП в Ульяновске пострадали семь человек, включая двоих детей - РИА Новости, 08.10.2023
В ДТП в Ульяновске пострадали семь человек, включая двоих детей
Автомобили "Волга" и BMW столкнулись в Засвияжском районе Ульяновска, в результате аварии пострадали семь человек, включая двух детей, сообщило УМВД России по... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T22:10
2023-10-08T22:10
2023-10-08T22:10
происшествия
авто
россия
ульяновская область
ульяновск
bmw ag
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САМАРА, 8 окт - РИА Новости. Автомобили "Волга" и BMW столкнулись в Засвияжском районе Ульяновска, в результате аварии пострадали семь человек, включая двух детей, сообщило УМВД России по Ульяновской области в своем Telegram-канале. Авария с участием "Волги" и BMW произошла около 20.16 (19.16 мск) на пересечении улиц Камышинская- Шолмова в Ульяновске. "По предварительной информации, в результате ДТП в медицинское учреждение доставлены семь человек, в том числе двое несовершеннолетних детей. Количество пострадавших уточняется", - говорится в сообщении ведомства. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП.
https://ria.ru/20231006/dtp-1901072791.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, россия, ульяновская область, ульяновск, bmw ag, bmw x5, bmw 1
Происшествия, Авто, Россия, Ульяновская область, Ульяновск, BMW AG, BMW X5, BMW 1
В ДТП в Ульяновске пострадали семь человек, включая двоих детей
В Ульяновске столкнулись "Волга" и BMW, пострадали пятеро взрослых и двое детей