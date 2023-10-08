https://ria.ru/20231008/dtp-1901266720.html

Во Владивостоке подросток за рулем наехал на двух пешеходов

Во Владивостоке подросток за рулем наехал на двух пешеходов - РИА Новости, 08.10.2023

Во Владивостоке подросток за рулем наехал на двух пешеходов

Два пешехода попали в больницу после наезда автомобиля во Владивостоке, которым управлял подросток без прав, а после столкнулся ещё с тремя иномарками и... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T09:44

2023-10-08T09:44

2023-10-08T11:14

происшествия

владивосток

авто

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 8 окт – РИА Новости. Два пешехода попали в больницу после наезда автомобиля во Владивостоке, которым управлял подросток без прав, а после столкнулся ещё с тремя иномарками и мотоциклом, сообщил РИА Новости представитель управления МВД РФ по региону. По данным полиции, авария произошла в районе дома № 25 на улице Академия Касьянова на острове Русском во Владивостоке. Установлено, что 16-летний подросток без прав за рулём Toyota Mark II двигался со стороны улицы Экипажная в направлении улицы Гродекова и, потеряв контроль над управлением автомобиля, наехал на двоих пешеходов. После Toyota Mark II столкнулась ещё с тремя припаркованными автомобилями Toyota Crown, Audi A5, Subaru Levorg и мотоциклом Suzuki GSX. "В результате автоаварии травмы получили два пешехода - молодые люди в возрасте 18 и 25 лет. С места происшествия они были госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - сообщил собеседник агентства. По факту аварии проводится проверка, в отношении несовершеннолетнего водителя составлены административные материалы по трём статьям.Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, один из пострадавших получил "тяжелую сочетанную травму", второй - "ушиб мягких тканей носа".

https://ria.ru/20231006/mvd-1900859499.html

https://ria.ru/20230929/avariya-1899564399.html

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, владивосток, авто, россия