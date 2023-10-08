Рейтинг@Mail.ru
Байден распорядился оказать дополнительную помощь Израилю - РИА Новости, 08.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:39 08.10.2023 (обновлено: 23:05 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/doppomosch-1901345909.html
Байден распорядился оказать дополнительную помощь Израилю
Байден распорядился оказать дополнительную помощь Израилю - РИА Новости, 08.10.2023
Байден распорядился оказать дополнительную помощь Израилю
Президент США Джо Байден распорядился выделить дополнительную помощь Израилю для проведения операции в секторе Газа, сообщили в Белом доме. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T19:39
2023-10-08T23:05
в мире
израиль
россия
палестина
михаил богданов
биньямин нетаньяху
джо байден
хамас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155703/30/1557033098_0:148:3113:1899_1920x0_80_0_0_dd09beffe2571130f84a20848951ae7c.jpg
ВАШИНГТОН, 8 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден распорядился выделить дополнительную помощь Израилю для проведения операции в секторе Газа, сообщили в Белом доме.&quot;Президент отдал распоряжение оказать дополнительную поддержку Израилю перед лицом этого беспрецедентного террористического нападения со стороны ХАМАС&quot;, — сказано в релизе.Уточняется, что главу государства будут регулярно информировать о развитии событий, а представители его администрации останутся в тесном контакте с израильскими партнерами.Позднее Байден во время телефонного разговора сообщил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что дополнительная помощь уже в пути. По его словам, новые поставки последуют "в предстоящие дни". Стороны также обсудили меры, принимаемые для того, чтобы "никто из врагов Израиля не посчитал возможным или целесообразным воспользоваться текущей ситуацией".В свою очередь, глава Пентагона Ллойд Остин уточнил, что Вашингтон отправляет в восточную часть Средиземного моря авианосную ударную группу "Джеральд Форд" и усиливает авиационные подразделения в регионе. В состав АУГ, помимо собственно авианосца, входят ракетный крейсер и четыре эсминца, которые несут управляемое ракетное вооружение. Остин добавил, что США оперативно помогут Армии обороны Израиля поставками дополнительного "оборудования и ресурсов", включая боеприпасы.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии заявили, что по стране выпустили более трех тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. По последним данным, погибли более 700 мирных израильтян, 2156 человек получили ранения.Бригада "Аль-Кассам" объявила, что проводит операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что палестинские бойцы захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Военные выполняют зачистку населенных пунктов.Израильская авиация начала наносить удары по целям в секторе Газа. Там, в свою очередь, утверждают, что при этих атаках погибли 370 человек и более 2,2 тысячи пострадали.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Богданов.
https://ria.ru/20231008/punkt-1901336481.html
https://ria.ru/20231008/napadenie-1901338895.html
https://ria.ru/20231008/dannye-1901345219.html
израиль
россия
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155703/30/1557033098_192:0:2921:2047_1920x0_80_0_0_3dd5b103e29bb0852d2298061e902de5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, россия, палестина, михаил богданов, биньямин нетаньяху, джо байден, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Палестина, Михаил Богданов, Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Байден распорядился оказать дополнительную помощь Израилю

Байден распорядился оказать дополнительную помощь Израилю

© РИА Новости / Михаил Тургиев | Перейти в медиабанкЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в медиабанк
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден распорядился выделить дополнительную помощь Израилю для проведения операции в секторе Газа, сообщили в Белом доме.
«

"Президент отдал распоряжение оказать дополнительную поддержку Израилю перед лицом этого беспрецедентного террористического нападения со стороны ХАМАС", — сказано в релизе.

Уточняется, что главу государства будут регулярно информировать о развитии событий, а представители его администрации останутся в тесном контакте с израильскими партнерами.
Позднее Байден во время телефонного разговора сообщил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что дополнительная помощь уже в пути. По его словам, новые поставки последуют "в предстоящие дни". Стороны также обсудили меры, принимаемые для того, чтобы "никто из врагов Израиля не посчитал возможным или целесообразным воспользоваться текущей ситуацией".
Вид на город Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
В Тель-Авиве организовали пункт сбора помощи в пострадавшие районы
Вчера, 18:31
В свою очередь, глава Пентагона Ллойд Остин уточнил, что Вашингтон отправляет в восточную часть Средиземного моря авианосную ударную группу "Джеральд Форд" и усиливает авиационные подразделения в регионе. В состав АУГ, помимо собственно авианосца, входят ракетный крейсер и четыре эсминца, которые несут управляемое ракетное вооружение. Остин добавил, что США оперативно помогут Армии обороны Израиля поставками дополнительного "оборудования и ресурсов", включая боеприпасы.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии заявили, что по стране выпустили более трех тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. По последним данным, погибли более 700 мирных израильтян, 2156 человек получили ранения.
Бригада "Аль-Кассам" объявила, что проводит операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что палестинские бойцы захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау
Глава МИД Польши призвал главу МИД Палестины осудить нападения на Израиль
Вчера, 18:48
Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Военные выполняют зачистку населенных пунктов.
Израильская авиация начала наносить удары по целям в секторе Газа. Там, в свою очередь, утверждают, что при этих атаках погибли 370 человек и более 2,2 тысячи пострадали.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Богданов.
Израильские военные возле Ашкелона - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
СМИ: Израиль не располагал данными о начале боевых действий
Вчера, 19:35
 
В миреИзраильРоссияПалестинаМихаил БогдановБиньямин НетаньяхуДжо БайденХамасООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала