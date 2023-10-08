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Байден распорядился оказать дополнительную помощь Израилю

Байден распорядился оказать дополнительную помощь Израилю - РИА Новости, 08.10.2023

Байден распорядился оказать дополнительную помощь Израилю

Президент США Джо Байден распорядился выделить дополнительную помощь Израилю для проведения операции в секторе Газа, сообщили в Белом доме. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T19:39

2023-10-08T19:39

2023-10-08T23:05

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ВАШИНГТОН, 8 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден распорядился выделить дополнительную помощь Израилю для проведения операции в секторе Газа, сообщили в Белом доме."Президент отдал распоряжение оказать дополнительную поддержку Израилю перед лицом этого беспрецедентного террористического нападения со стороны ХАМАС", — сказано в релизе.Уточняется, что главу государства будут регулярно информировать о развитии событий, а представители его администрации останутся в тесном контакте с израильскими партнерами.Позднее Байден во время телефонного разговора сообщил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что дополнительная помощь уже в пути. По его словам, новые поставки последуют "в предстоящие дни". Стороны также обсудили меры, принимаемые для того, чтобы "никто из врагов Израиля не посчитал возможным или целесообразным воспользоваться текущей ситуацией".В свою очередь, глава Пентагона Ллойд Остин уточнил, что Вашингтон отправляет в восточную часть Средиземного моря авианосную ударную группу "Джеральд Форд" и усиливает авиационные подразделения в регионе. В состав АУГ, помимо собственно авианосца, входят ракетный крейсер и четыре эсминца, которые несут управляемое ракетное вооружение. Остин добавил, что США оперативно помогут Армии обороны Израиля поставками дополнительного "оборудования и ресурсов", включая боеприпасы.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии заявили, что по стране выпустили более трех тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. По последним данным, погибли более 700 мирных израильтян, 2156 человек получили ранения.Бригада "Аль-Кассам" объявила, что проводит операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что палестинские бойцы захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Военные выполняют зачистку населенных пунктов.Израильская авиация начала наносить удары по целям в секторе Газа. Там, в свою очередь, утверждают, что при этих атаках погибли 370 человек и более 2,2 тысячи пострадали.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Богданов.

https://ria.ru/20231008/punkt-1901336481.html

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