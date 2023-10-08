Байден распорядился оказать дополнительную помощь Израилю
Байден распорядился оказать дополнительную помощь Израилю
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден распорядился выделить дополнительную помощь Израилю для проведения операции в секторе Газа, сообщили в Белом доме.
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"Президент отдал распоряжение оказать дополнительную поддержку Израилю перед лицом этого беспрецедентного террористического нападения со стороны ХАМАС", — сказано в релизе.
Уточняется, что главу государства будут регулярно информировать о развитии событий, а представители его администрации останутся в тесном контакте с израильскими партнерами.
Позднее Байден во время телефонного разговора сообщил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что дополнительная помощь уже в пути. По его словам, новые поставки последуют "в предстоящие дни". Стороны также обсудили меры, принимаемые для того, чтобы "никто из врагов Израиля не посчитал возможным или целесообразным воспользоваться текущей ситуацией".
В свою очередь, глава Пентагона Ллойд Остин уточнил, что Вашингтон отправляет в восточную часть Средиземного моря авианосную ударную группу "Джеральд Форд" и усиливает авиационные подразделения в регионе. В состав АУГ, помимо собственно авианосца, входят ракетный крейсер и четыре эсминца, которые несут управляемое ракетное вооружение. Остин добавил, что США оперативно помогут Армии обороны Израиля поставками дополнительного "оборудования и ресурсов", включая боеприпасы.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии заявили, что по стране выпустили более трех тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. По последним данным, погибли более 700 мирных израильтян, 2156 человек получили ранения.
Бригада "Аль-Кассам" объявила, что проводит операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что палестинские бойцы захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.
Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Военные выполняют зачистку населенных пунктов.
Израильская авиация начала наносить удары по целям в секторе Газа. Там, в свою очередь, утверждают, что при этих атаках погибли 370 человек и более 2,2 тысячи пострадали.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Богданов.