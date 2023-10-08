https://ria.ru/20231008/dezertiry-1901245888.html

"Они бегут". Названа проблема, сломившая боевой дух ВСУ

"Они бегут". Названа проблема, сломившая боевой дух ВСУ - РИА Новости, 08.10.2023

"Они бегут". Названа проблема, сломившая боевой дух ВСУ

Украина столкнулась с массовым дезертирством из-за высоких потерь и усталости солдат на фронте, сообщает аналитик китайского издания South China Morning Post... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T02:05

2023-10-08T02:05

2023-10-08T05:10

специальная военная операция на украине

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украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Украина столкнулась с массовым дезертирством из-за высоких потерь и усталости солдат на фронте, сообщает аналитик китайского издания South China Morning Post Самид Баша."Приходит все больше сообщений о постоянно возрастающем уровне стресса и проблемах с психическим здоровьем, при этом солдаты ВСУ отказываются идти в бой,", — написал обозреватель.Баша отметил, что низкий боевой дух приводит к массовому дезертирству. По его данным, в начале июня украинские пограничники ловили до 20 беглецов в день. Миграционные службы Румынии сообщали, что с начала конфликта границу с Украиной незаконно пересекли 6200 мужчин. 20 тысяч бежали в эту страну по официальным разрешениям, зачастую полученным незаконно.В качестве основных причин плачевного морального состояния ВСУ аналитик привел высокие потери, нехватку отдыха из-за отсутствия ротаций, а также низкую точность снарядов и ракет, которая часто приводят к несчастным случаям.Эксперт добавил, что Украина потеряла большинство тренированных военных и вынуждена полагаться на слабо обученных новобранцев. Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов, потеряв свыше 90 тысяч человек. Западные военные эксперты, со своей стороны, отмечают эффективность российских фортификационных сооружений, минных полей и эшелонированной обороны.

https://ria.ru/20231007/tekhnika-1901101535.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины