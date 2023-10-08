"Они бегут". Названа проблема, сломившая боевой дух ВСУ
South China Morning Post: солдаты ВСУ массово дезертируют после высоких потерь
© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Украина столкнулась с массовым дезертирством из-за высоких потерь и усталости солдат на фронте, сообщает аналитик китайского издания South China Morning Post Самид Баша.
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"Приходит все больше сообщений о постоянно возрастающем уровне стресса и проблемах с психическим здоровьем, при этом солдаты ВСУ отказываются идти в бой,", — написал обозреватель.
Баша отметил, что низкий боевой дух приводит к массовому дезертирству. По его данным, в начале июня украинские пограничники ловили до 20 беглецов в день. Миграционные службы Румынии сообщали, что с начала конфликта границу с Украиной незаконно пересекли 6200 мужчин. 20 тысяч бежали в эту страну по официальным разрешениям, зачастую полученным незаконно.
В качестве основных причин плачевного морального состояния ВСУ аналитик привел высокие потери, нехватку отдыха из-за отсутствия ротаций, а также низкую точность снарядов и ракет, которая часто приводят к несчастным случаям.
Эксперт добавил, что Украина потеряла большинство тренированных военных и вынуждена полагаться на слабо обученных новобранцев.
Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов, потеряв свыше 90 тысяч человек. Западные военные эксперты, со своей стороны, отмечают эффективность российских фортификационных сооружений, минных полей и эшелонированной обороны.