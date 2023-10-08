Рейтинг@Mail.ru
"Они бегут". Названа проблема, сломившая боевой дух ВСУ - РИА Новости, 08.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:05 08.10.2023 (обновлено: 05:10 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/dezertiry-1901245888.html
"Они бегут". Названа проблема, сломившая боевой дух ВСУ
"Они бегут". Названа проблема, сломившая боевой дух ВСУ - РИА Новости, 08.10.2023
"Они бегут". Названа проблема, сломившая боевой дух ВСУ
Украина столкнулась с массовым дезертирством из-за высоких потерь и усталости солдат на фронте, сообщает аналитик китайского издания South China Morning Post... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T02:05
2023-10-08T05:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331590_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_a36506af1009843a6f51f5590c10ada5.jpg
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Украина столкнулась с массовым дезертирством из-за высоких потерь и усталости солдат на фронте, сообщает аналитик китайского издания South China Morning Post Самид Баша."Приходит все больше сообщений о постоянно возрастающем уровне стресса и проблемах с психическим здоровьем, при этом солдаты ВСУ отказываются идти в бой,", — написал обозреватель.Баша отметил, что низкий боевой дух приводит к массовому дезертирству. По его данным, в начале июня украинские пограничники ловили до 20 беглецов в день. Миграционные службы Румынии сообщали, что с начала конфликта границу с Украиной незаконно пересекли 6200 мужчин. 20 тысяч бежали в эту страну по официальным разрешениям, зачастую полученным незаконно.В качестве основных причин плачевного морального состояния ВСУ аналитик привел высокие потери, нехватку отдыха из-за отсутствия ротаций, а также низкую точность снарядов и ракет, которая часто приводят к несчастным случаям.Эксперт добавил, что Украина потеряла большинство тренированных военных и вынуждена полагаться на слабо обученных новобранцев. Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов, потеряв свыше 90 тысяч человек. Западные военные эксперты, со своей стороны, отмечают эффективность российских фортификационных сооружений, минных полей и эшелонированной обороны.
https://ria.ru/20231007/tekhnika-1901101535.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331590_0:117:2067:1667_1920x0_80_0_0_f6f4649ffd49351079f5407c4c527c2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
"Они бегут". Названа проблема, сломившая боевой дух ВСУ

South China Morning Post: солдаты ВСУ массово дезертируют после высоких потерь

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Украина столкнулась с массовым дезертирством из-за высоких потерь и усталости солдат на фронте, сообщает аналитик китайского издания South China Morning Post Самид Баша.
«
"Приходит все больше сообщений о постоянно возрастающем уровне стресса и проблемах с психическим здоровьем, при этом солдаты ВСУ отказываются идти в бой,", — написал обозреватель.
Баша отметил, что низкий боевой дух приводит к массовому дезертирству. По его данным, в начале июня украинские пограничники ловили до 20 беглецов в день. Миграционные службы Румынии сообщали, что с начала конфликта границу с Украиной незаконно пересекли 6200 мужчин. 20 тысяч бежали в эту страну по официальным разрешениям, зачастую полученным незаконно.
В качестве основных причин плачевного морального состояния ВСУ аналитик привел высокие потери, нехватку отдыха из-за отсутствия ротаций, а также низкую точность снарядов и ракет, которая часто приводят к несчастным случаям.
Эксперт добавил, что Украина потеряла большинство тренированных военных и вынуждена полагаться на слабо обученных новобранцев.
Украинские войска уже пятый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов, потеряв свыше 90 тысяч человек. Западные военные эксперты, со своей стороны, отмечают эффективность российских фортификационных сооружений, минных полей и эшелонированной обороны.
Раненые украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 07.10.2023
"Сами виноваты". Британский офицер раскрыл ключевую ошибку ВСУ
Вчера, 06:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала