https://ria.ru/20231008/detal-1901244935.html

В Сети заметили тревожную для Киева деталь в словах Зеленского об Израиле

В Сети заметили тревожную для Киева деталь в словах Зеленского об Израиле - РИА Новости, 08.10.2023

В Сети заметили тревожную для Киева деталь в словах Зеленского об Израиле

Пользователи соцсети X раскритиковали заявление Владимира Зеленского о ситуации в Израиле и обвинили его в выпрашивании денег у Запада. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T01:32

2023-10-08T01:32

2023-10-08T04:36

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

украина

сектор газа

хамас

армия обороны израиля

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968750_0:203:3075:1933_1920x0_80_0_0_d6423e5cf212a555c7a04126284422e0.jpg

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали заявление Владимира Зеленского о ситуации в Израиле и обвинили его в выпрашивании денег у Запада."Он напряжен. Он думает, что средства, направляемые в Украину, могут перенаправить в Израиль", — написал lawzfinance."Это просто доказывает, что этот человек мошенник, больше никакой помощи Украине", — добавил mrpresident_ap."Чуваку грустно, потому что чеки на американскую помощь отскочили", — отметил cleanburnincole."Перестань выпрашивать больше денег. США и так дали вам слишком много", — возмутился GemStateStacker."Больше никакого внимания к тебе, братан", — заявил Ahmedshimaz3.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. По оценке армии обороны страны, по территории государства выпустили более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы. По последним данным, погибли более 300 мирных израильтян, еще 1500 получили ранения.Военное крыло ХАМАС бригады "Аль-Кассам" объявило о проводении операции под названием "Потоп Аль-Аксы". Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил зачистить населенные пункты от нападающих и приказал провести широкую мобилизацию резервистов.

израиль

украина

сектор газа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, украина, сектор газа, хамас, армия обороны израиля, владимир зеленский, биньямин нетаньяху, сша