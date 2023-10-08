https://ria.ru/20231008/derevo-1901365406.html

В Липецке дерево, поваленное сильным ветром, упало на девочку

В Липецке дерево, поваленное сильным ветром, упало на девочку - РИА Новости, 08.10.2023

В Липецке дерево, поваленное сильным ветром, упало на девочку

Больше 20 деревьев упали из-за сильного ветра в Липецке, одно из них травмировало девочку, её госпитализировали в областную детскую больницу, сообщила мэр... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T22:14

2023-10-08T22:14

2023-10-08T22:20

происшествия

липецк

евгения уваркина

жкх

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ВОРОНЕЖ, 8 окт - РИА Новости. Больше 20 деревьев упали из-за сильного ветра в Липецке, одно из них травмировало девочку, её госпитализировали в областную детскую больницу, сообщила мэр Евгения Уваркина. "По состоянию на 19 часов зафиксировано падение 21 дерева и крупных веток… Одно дерево упало на девочку. Сейчас она госпитализирована в областную детскую больницу, где проходит обследование. Утром обязательно заеду и проведаю. Окажем всю необходимую помощь", — сообщила мэр в своём Telegram-канале. Глава города добавила, что упавшие деревья повредили 11 автомобилей, детскую площадку и забор частного дома. По словам мэра, рабочие уже убирают упавшие деревья. Ранее в областном правительстве сообщали, что 23 бригады энергетиков восстанавливают энергоснабжение, нарушенное непогодой. Однако власти не уточнили, сколько человек остаются без электричества.

https://ria.ru/20230829/liven-1893016808.html

https://radiosputnik.ria.ru/20231005/derevo-1900696668.html

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происшествия, липецк, евгения уваркина, жкх