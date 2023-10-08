https://ria.ru/20231008/davlenie-1901263148.html
В Москве установлен рекорд низкого атмосферного давления для 8 октября
В Москве установлен рекорд низкого атмосферного давления для 8 октября - РИА Новости, 08.10.2023
В Москве установлен рекорд низкого атмосферного давления для 8 октября
В Москве установлен рекорд низкого атмосферного давления для 8 октября, оно опустилось до 723,5 миллиметра ртутного столба, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T09:04
2023-10-08T09:04
2023-10-08T09:14
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погода
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В Москве установлен рекорд низкого атмосферного давления для 8 октября, оно опустилось до 723,5 миллиметра ртутного столба, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Восьмого октября 2023 года показания барометров на базовой столичной метеостанции ВДНХ опустились до рекордно низких значений - 723,5 миллиметра ртутного столба. Прежний барический минимум для этих суток держался с 1971 года, когда метеорологи зафиксировали 727 миллиметров ртутного столба", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что фон атмосферного давления уже начал расти, но вернется в норму лишь к вечеру вторника."Такое аномально низкое атмосферное давление (на 22-24 единицы ниже нормы) повышает восприимчивость к инфекционным заболеваниям, угнетает настроение, снижает работоспособность и понижает артериальное давление, что особенно опасно у людей-гипотоников, из-за чего возникают приступы слабости и нервозности, появляется сонливость", - добавил он.
https://ria.ru/20231007/moskva-1901147401.html
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РИА Новости
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москва, погода
В Москве установлен рекорд низкого атмосферного давления для 8 октября
В Москве установлен рекорд низкого давления для 8 октября в 723,5 миллиметра
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.
В Москве установлен рекорд низкого атмосферного давления для 8 октября, оно опустилось до 723,5 миллиметра ртутного столба, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"
Евгений Тишковец.
"Восьмого октября 2023 года показания барометров на базовой столичной метеостанции ВДНХ опустились до рекордно низких значений - 723,5 миллиметра ртутного столба. Прежний барический минимум для этих суток держался с 1971 года, когда метеорологи зафиксировали 727 миллиметров ртутного столба", - рассказал Тишковец
.
Синоптик отметил, что фон атмосферного давления уже начал расти, но вернется в норму лишь к вечеру вторника.
"Такое аномально низкое атмосферное давление (на 22-24 единицы ниже нормы) повышает восприимчивость к инфекционным заболеваниям, угнетает настроение, снижает работоспособность и понижает артериальное давление, что особенно опасно у людей-гипотоников, из-за чего возникают приступы слабости и нервозности, появляется сонливость", - добавил он.
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