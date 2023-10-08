https://ria.ru/20231008/davlenie-1901263148.html

В Москве установлен рекорд низкого атмосферного давления для 8 октября

В Москве установлен рекорд низкого атмосферного давления для 8 октября - РИА Новости, 08.10.2023

В Москве установлен рекорд низкого атмосферного давления для 8 октября

В Москве установлен рекорд низкого атмосферного давления для 8 октября, оно опустилось до 723,5 миллиметра ртутного столба, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T09:04

2023-10-08T09:04

2023-10-08T09:14

москва

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901044266_0:0:3034:1706_1920x0_80_0_0_0fd7711166f3b2c4ba9e8aa36865549b.jpg

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В Москве установлен рекорд низкого атмосферного давления для 8 октября, оно опустилось до 723,5 миллиметра ртутного столба, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Восьмого октября 2023 года показания барометров на базовой столичной метеостанции ВДНХ опустились до рекордно низких значений - 723,5 миллиметра ртутного столба. Прежний барический минимум для этих суток держался с 1971 года, когда метеорологи зафиксировали 727 миллиметров ртутного столба", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что фон атмосферного давления уже начал расти, но вернется в норму лишь к вечеру вторника."Такое аномально низкое атмосферное давление (на 22-24 единицы ниже нормы) повышает восприимчивость к инфекционным заболеваниям, угнетает настроение, снижает работоспособность и понижает артериальное давление, что особенно опасно у людей-гипотоников, из-за чего возникают приступы слабости и нервозности, появляется сонливость", - добавил он.

https://ria.ru/20231007/moskva-1901147401.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, погода