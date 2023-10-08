https://ria.ru/20231008/dannye-1901345219.html

СМИ: Израиль не располагал данными о начале боевых действий

СМИ: Израиль не располагал данными о начале боевых действий - РИА Новости, 08.10.2023

СМИ: Израиль не располагал данными о начале боевых действий

Израиль не располагал разведданными о потенциальном начале боевых действий с ХАМАС и был застигнут врасплох, властям потребовались часы, чтобы перебросить силы... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T19:35

2023-10-08T19:35

2023-10-08T19:35

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Израиль не располагал разведданными о потенциальном начале боевых действий с ХАМАС и был застигнут врасплох, властям потребовались часы, чтобы перебросить силы на места для защиты районов, подвергшихся нападению со стороны сектора Газа, пишет газета Haaretz. "Вторжение террористов ХАМАС на территорию Израиля, начавшееся в субботу в 6.30 утра, застало органы безопасности врасплох... У Израиля не было предварительного разведывательного предупреждения о вторжении, и даже после того, как оно началось, на местах не было достаточного количества сил", - отмечает издание. Кроме того, авторы статьи подчеркнули, что даже после начала боевых действий между Армией обороны Израиля и ХАМАС израильским ВС "потребовалось много времени, чтобы осознать масштаб события". "Военные сначала не осознавали, что в большом количестве населенных пунктов действуют десятки террористов", - утверждает Haaretz. По оценкам издания, еще одним фактором, повлиявшим на развитие событий после начала боевых действий, стала неправильная подготовка к транспортировке войск. "В течение долгих часов военнослужащие ожидали машин, которые должны были отвезти их к периметру Газы и их подразделениям. В большинстве случаев им приходилось прибегать к помощи семьи или друзей, чтобы сделать это", - пишет издание. Согласно информации, опубликованной Haaretz в субботу, высокопоставленные чиновники службы безопасности Израиля на прошлой неделе пришли к выводу, что ХАМАС стремится избежать боевых действий с Израилем, поскольку не хочет ставить под угрозу жизни жителей сектора Газа. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231008/plennye-1901343395.html

https://ria.ru/20231008/napadenie-1901338895.html

https://ria.ru/20231008/punkt-1901336481.html

https://ria.ru/20231008/oruzhie-1901335978.html

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в мире, израиль, россия, палестина, михаил богданов, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году