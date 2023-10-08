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"Неуязвима". В США испугались новейшей российской ракеты - РИА Новости, 08.10.2023
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09:54 08.10.2023 (обновлено: 11:32 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/burevestnik-1901268263.html
"Неуязвима". В США испугались новейшей российской ракеты
"Неуязвима". В США испугались новейшей российской ракеты - РИА Новости, 08.10.2023
"Неуязвима". В США испугались новейшей российской ракеты
Межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник" с ядерной установкой не может быть перехвачена системами ПВО, заявили в эфире CNN. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T09:54
2023-10-08T11:32
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник" с ядерной установкой не может быть перехвачена системами ПВО, заявили в эфире CNN."Новая версия межконтинентальной крылатой ракеты имеет практически неограниченную дальность. Эта низколетящая малозаметная крылатая ракета неуязвима для систем противоракетной обороны", – отметил ведущий телеканала.Президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" заявил об успешном испытании межконтинентальной ракеты "Буревестник" с ядерной установкой."Буревестник" — одна из новейших систем оружия. По данным Минобороны, речь идет о межконтинентальной крылатой ракете практически неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой. Она способна нести ядерную боеголовку. Российские военные отмечали, что низколетящая малозаметная крылатая ракета неуязвима для всех существующих и перспективных систем как противоракетной, так и противовоздушной обороны.
https://ria.ru/20231006/burevestnik-1900936789.html
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
"Неуязвима". В США испугались новейшей российской ракеты

CNN: с ракетой "Буревестник" не справятся системы ПВО

© РИА Новости / Минобороны РФИспытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник"
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем Буревестник - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости / Минобороны РФ
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник". Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник" с ядерной установкой не может быть перехвачена системами ПВО, заявили в эфире CNN.
"Новая версия межконтинентальной крылатой ракеты имеет практически неограниченную дальность. Эта низколетящая малозаметная крылатая ракета неуязвима для систем противоракетной обороны", – отметил ведущий телеканала.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
В Кремле не стали называть дату испытаний ракеты "Буревестник"
6 октября, 13:48
Президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" заявил об успешном испытании межконтинентальной ракеты "Буревестник" с ядерной установкой.
"Буревестник" — одна из новейших систем оружия. По данным Минобороны, речь идет о межконтинентальной крылатой ракете практически неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой. Она способна нести ядерную боеголовку. Российские военные отмечали, что низколетящая малозаметная крылатая ракета неуязвима для всех существующих и перспективных систем как противоракетной, так и противовоздушной обороны.
Большой Кремлевский дворец и колокольня Ивана Великого на территории Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
В Кремле прокомментировали испытания ракеты "Буревестник"
6 октября, 13:23
 
РоссияВладимир Путин
 
 
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