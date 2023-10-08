https://ria.ru/20231008/burevestnik-1901268263.html

"Неуязвима". В США испугались новейшей российской ракеты

"Неуязвима". В США испугались новейшей российской ракеты - РИА Новости, 08.10.2023

"Неуязвима". В США испугались новейшей российской ракеты

Межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник" с ядерной установкой не может быть перехвачена системами ПВО, заявили в эфире CNN. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T09:54

2023-10-08T09:54

2023-10-08T11:32

россия

владимир путин

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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник" с ядерной установкой не может быть перехвачена системами ПВО, заявили в эфире CNN."Новая версия межконтинентальной крылатой ракеты имеет практически неограниченную дальность. Эта низколетящая малозаметная крылатая ракета неуязвима для систем противоракетной обороны", – отметил ведущий телеканала.Президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" заявил об успешном испытании межконтинентальной ракеты "Буревестник" с ядерной установкой."Буревестник" — одна из новейших систем оружия. По данным Минобороны, речь идет о межконтинентальной крылатой ракете практически неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой. Она способна нести ядерную боеголовку. Российские военные отмечали, что низколетящая малозаметная крылатая ракета неуязвима для всех существующих и перспективных систем как противоракетной, так и противовоздушной обороны.

https://ria.ru/20231006/burevestnik-1900936789.html

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россия

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россия, владимир путин