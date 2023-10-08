https://ria.ru/20231008/britanets-1901318659.html

Британец пропал без вести после нападения ХАМАС на Израиль

Британец пропал без вести после нападения ХАМАС на Израиль - РИА Новости, 08.10.2023

Британец пропал без вести после нападения ХАМАС на Израиль

Гражданин Великобритании числится в списке пропавших без вести после субботнего вторжения палестинских вооруженных группировок в южный Израиль, сообщил в... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T16:07

2023-10-08T16:07

2023-10-08T16:07

в мире

израиль

великобритания

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Гражданин Великобритании числится в списке пропавших без вести после субботнего вторжения палестинских вооруженных группировок в южный Израиль, сообщил в воскресенье телеканал Sky News. По информации, предоставленной телеканалу британским посольством в Израиле, пропавшим является 26-летний Джек Марлоу, который в момент нападения был на музыкальном фестивале вблизи границы с сектором Газа. Сообщается, что Марлоу не выходил на связь с утра субботы. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 313, пострадали 1990 человек. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

https://ria.ru/20231008/gretsiya-1901317556.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, израиль, великобритания, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году