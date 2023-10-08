https://ria.ru/20231008/briks-1901286138.html

Индонезийский эксперт призвала преобразовать БРИКС в оборонный альянс

Индонезийский эксперт призвала преобразовать БРИКС в оборонный альянс - РИА Новости, 08.10.2023

Индонезийский эксперт призвала преобразовать БРИКС в оборонный альянс

БРИКС следует преобразовать в оборонный альянс, чтобы противостоять влиянию НАТО, заявила в интервью РИА Новости аналитик в области обороны, военной и... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T12:29

2023-10-08T12:29

2023-10-08T12:29

россия

индонезия

украина

владимир путин

нато

брикс

g7

в мире

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. БРИКС следует преобразовать в оборонный альянс, чтобы противостоять влиянию НАТО, заявила в интервью РИА Новости аналитик в области обороны, военной и разведывательной деятельности Индонезии Бакри Рахакундини Конни. "Я предложила бы принять меры, чтобы БРИКС был преобразован в оборонный альянс, тогда он смог бы стать достойным соперником НАТО. Сейчас подобного союза нет нигде - ни в Европе, ни в Африке, ни в Азии", - отметила собеседница РИА Новости. Она отметила, что во время своего выступления на площадке международного клуба "Валдай" президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркнул, что именно НАТО, а не Украина, является виновников разжигания конфликта в регионе. Президент также отметил, что сейчас у НАТО нет полноценных альянсов-противников в мире. "Мы знаем, что экономика и оборона всегда идут рука об руку и тесно связаны между собой. БРИКС сейчас более развит, чем G7, и уже находится совершенно на другом уровне с точки зрения экономического потенциала", - добавила эксперт. Она подчеркнула, что причина, по которой Индонезии не оказалось в числе стран, которые присоединились к БРИКС этим летом, - неуверенность страны перед лицом гегемонии доллара. "Мы не настолько сильные, как Россия. Когда ваши ресурсы попали над санкции и оказались заблокированы, вы прекрасно справились и выжили. Мы в Индонезии этим очень восхищаемся. Но у нас пока нет такой же уверенности в собственных силах", - пояснила аналитик.

https://ria.ru/20231005/briks-1900791457.html

https://ria.ru/20231002/briks-1899920745.html

россия

индонезия

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, индонезия, украина, владимир путин, нато, брикс, g7, в мире