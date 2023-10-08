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Индонезийский эксперт призвала преобразовать БРИКС в оборонный альянс - РИА Новости, 08.10.2023
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12:29 08.10.2023
https://ria.ru/20231008/briks-1901286138.html
Индонезийский эксперт призвала преобразовать БРИКС в оборонный альянс
Индонезийский эксперт призвала преобразовать БРИКС в оборонный альянс - РИА Новости, 08.10.2023
Индонезийский эксперт призвала преобразовать БРИКС в оборонный альянс
БРИКС следует преобразовать в оборонный альянс, чтобы противостоять влиянию НАТО, заявила в интервью РИА Новости аналитик в области обороны, военной и... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T12:29
2023-10-08T12:29
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. БРИКС следует преобразовать в оборонный альянс, чтобы противостоять влиянию НАТО, заявила в интервью РИА Новости аналитик в области обороны, военной и разведывательной деятельности Индонезии Бакри Рахакундини Конни. "Я предложила бы принять меры, чтобы БРИКС был преобразован в оборонный альянс, тогда он смог бы стать достойным соперником НАТО. Сейчас подобного союза нет нигде - ни в Европе, ни в Африке, ни в Азии", - отметила собеседница РИА Новости. Она отметила, что во время своего выступления на площадке международного клуба "Валдай" президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркнул, что именно НАТО, а не Украина, является виновников разжигания конфликта в регионе. Президент также отметил, что сейчас у НАТО нет полноценных альянсов-противников в мире. "Мы знаем, что экономика и оборона всегда идут рука об руку и тесно связаны между собой. БРИКС сейчас более развит, чем G7, и уже находится совершенно на другом уровне с точки зрения экономического потенциала", - добавила эксперт. Она подчеркнула, что причина, по которой Индонезии не оказалось в числе стран, которые присоединились к БРИКС этим летом, - неуверенность страны перед лицом гегемонии доллара. "Мы не настолько сильные, как Россия. Когда ваши ресурсы попали над санкции и оказались заблокированы, вы прекрасно справились и выжили. Мы в Индонезии этим очень восхищаемся. Но у нас пока нет такой же уверенности в собственных силах", - пояснила аналитик.
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россия, индонезия, украина, владимир путин, нато, брикс, g7, в мире
Россия, Индонезия, Украина, Владимир Путин, НАТО, БРИКС, G7, В мире
Индонезийский эксперт призвала преобразовать БРИКС в оборонный альянс

Индонезийский эксперт: БРИКС должен стать достойным соперником НАТО

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц БРИКС в Йоханнесбурге
Флаги стран-участниц БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Флаги стран-участниц БРИКС в Йоханнесбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. БРИКС следует преобразовать в оборонный альянс, чтобы противостоять влиянию НАТО, заявила в интервью РИА Новости аналитик в области обороны, военной и разведывательной деятельности Индонезии Бакри Рахакундини Конни.
"Я предложила бы принять меры, чтобы БРИКС был преобразован в оборонный альянс, тогда он смог бы стать достойным соперником НАТО. Сейчас подобного союза нет нигде - ни в Европе, ни в Африке, ни в Азии", - отметила собеседница РИА Новости.
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Она отметила, что во время своего выступления на площадке международного клуба "Валдай" президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркнул, что именно НАТО, а не Украина, является виновников разжигания конфликта в регионе. Президент также отметил, что сейчас у НАТО нет полноценных альянсов-противников в мире.
«
"Мы знаем, что экономика и оборона всегда идут рука об руку и тесно связаны между собой. БРИКС сейчас более развит, чем G7, и уже находится совершенно на другом уровне с точки зрения экономического потенциала", - добавила эксперт.
Она подчеркнула, что причина, по которой Индонезии не оказалось в числе стран, которые присоединились к БРИКС этим летом, - неуверенность страны перед лицом гегемонии доллара.
"Мы не настолько сильные, как Россия. Когда ваши ресурсы попали над санкции и оказались заблокированы, вы прекрасно справились и выжили. Мы в Индонезии этим очень восхищаемся. Но у нас пока нет такой же уверенности в собственных силах", - пояснила аналитик.
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