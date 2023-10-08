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Бразилия эвакуирует своих граждан из зоны палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 08.10.2023
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21:57 08.10.2023 (обновлено: 21:58 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/braziliya-1901363531.html
Бразилия эвакуирует своих граждан из зоны палестино-израильского конфликта
Бразилия эвакуирует своих граждан из зоны палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 08.10.2023
Бразилия эвакуирует своих граждан из зоны палестино-израильского конфликта
Правительство Бразилии на фоне столкновений сил ХАМАС и армии обороны Израиля планирует эвакуацию своих граждан из зоны конфликта, сообщил МИД страны. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T21:57
2023-10-08T21:58
в мире
израиль
бразилия
палестина
биньямин нетаньяху
михаил богданов
хамас
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МЕХИКО, 8 окт - РИА Новости. Правительство Бразилии на фоне столкновений сил ХАМАС и армии обороны Израиля планирует эвакуацию своих граждан из зоны конфликта, сообщил МИД страны. "С учетом ухудшения ситуации с безопасностью в Израиле и Палестине, правительство Бразилии планирует репатриировать граждан, находящихся в регионе. Полеты ВВС Бразилии в первую очередь будут предназначены для репатриации граждан, проживающих в Бразилии", - говорится в сообщении на сайте МИД южноамериканской страны. В правительстве Бразилии пояснили, что сроки организации вывозных рейсов пока не определены, и рекомендовали всем своим гражданам, у которых есть авиабилеты или которые могут их приобрести, использовать доступные коммерческие рейсы из аэропорта Бен-Гурион. "Что касается бразильцев в Палестине, правительство стремится создать необходимые условия, позволяющие реализовать план эвакуации граждан, желающих покинуть сектор Газа или Западный берег", - сказано в тексте обращения. С аналогичным сообщением об эвакуации своих граждан из Израиля и палестинских территорий ранее выступил МИД Греции. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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в мире, израиль, бразилия, палестина, биньямин нетаньяху, михаил богданов, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Бразилия, Палестина, Биньямин Нетаньяху, Михаил Богданов, Хамас, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Бразилия эвакуирует своих граждан из зоны палестино-израильского конфликта

Бразилия планирует эвакуацию граждан из зоны палестино-израильского конфликта

© AP Photo / Fatima ShbairРакетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа. Архивное фото
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МЕХИКО, 8 окт - РИА Новости. Правительство Бразилии на фоне столкновений сил ХАМАС и армии обороны Израиля планирует эвакуацию своих граждан из зоны конфликта, сообщил МИД страны.
«
"С учетом ухудшения ситуации с безопасностью в Израиле и Палестине, правительство Бразилии планирует репатриировать граждан, находящихся в регионе. Полеты ВВС Бразилии в первую очередь будут предназначены для репатриации граждан, проживающих в Бразилии", - говорится в сообщении на сайте МИД южноамериканской страны.
В правительстве Бразилии пояснили, что сроки организации вывозных рейсов пока не определены, и рекомендовали всем своим гражданам, у которых есть авиабилеты или которые могут их приобрести, использовать доступные коммерческие рейсы из аэропорта Бен-Гурион.
«
"Что касается бразильцев в Палестине, правительство стремится создать необходимые условия, позволяющие реализовать план эвакуации граждан, желающих покинуть сектор Газа или Западный берег", - сказано в тексте обращения.
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С аналогичным сообщением об эвакуации своих граждан из Израиля и палестинских территорий ранее выступил МИД Греции.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта
Инфографика
 
В миреИзраильБразилияПалестинаБиньямин НетаньяхуМихаил БогдановХамасООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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