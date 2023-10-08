https://ria.ru/20231008/braziliya-1901363531.html

Бразилия эвакуирует своих граждан из зоны палестино-израильского конфликта

Бразилия эвакуирует своих граждан из зоны палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 08.10.2023

Бразилия эвакуирует своих граждан из зоны палестино-израильского конфликта

Правительство Бразилии на фоне столкновений сил ХАМАС и армии обороны Израиля планирует эвакуацию своих граждан из зоны конфликта, сообщил МИД страны. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T21:57

2023-10-08T21:57

2023-10-08T21:58

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бразилия

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МЕХИКО, 8 окт - РИА Новости. Правительство Бразилии на фоне столкновений сил ХАМАС и армии обороны Израиля планирует эвакуацию своих граждан из зоны конфликта, сообщил МИД страны. "С учетом ухудшения ситуации с безопасностью в Израиле и Палестине, правительство Бразилии планирует репатриировать граждан, находящихся в регионе. Полеты ВВС Бразилии в первую очередь будут предназначены для репатриации граждан, проживающих в Бразилии", - говорится в сообщении на сайте МИД южноамериканской страны. В правительстве Бразилии пояснили, что сроки организации вывозных рейсов пока не определены, и рекомендовали всем своим гражданам, у которых есть авиабилеты или которые могут их приобрести, использовать доступные коммерческие рейсы из аэропорта Бен-Гурион. "Что касается бразильцев в Палестине, правительство стремится создать необходимые условия, позволяющие реализовать план эвакуации граждан, желающих покинуть сектор Газа или Западный берег", - сказано в тексте обращения. С аналогичным сообщением об эвакуации своих граждан из Израиля и палестинских территорий ранее выступил МИД Греции. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231008/duda-1901343564.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, бразилия, палестина, биньямин нетаньяху, михаил богданов, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году