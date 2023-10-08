https://ria.ru/20231008/bomboubezhischa-1901261444.html

Жителей севера Израиля призвали оставаться рядом с бомбоубежищами

Жителей севера Израиля призвали оставаться рядом с бомбоубежищами - РИА Новости, 08.10.2023

Жителей севера Израиля призвали оставаться рядом с бомбоубежищами

Власти Израиля призвали жителей региона Верхняя Галилея не отходить далеко от бомбоубежищ после перестрелки на границе с Ливаном, сообщает газета Times of... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T08:53

2023-10-08T08:53

2023-10-08T08:53

в мире

израиль

россия

ливан

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Власти Израиля призвали жителей региона Верхняя Галилея не отходить далеко от бомбоубежищ после перестрелки на границе с Ливаном, сообщает газета Times of Israel. "Жителей Верхней Галилеи призывают не отходить от бомбоубежищ после того, как перестрелка на ливанской границе породила опасения, что боевые действия на юге страны могут перейти на второй фронт", - передает издание. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, израиль, россия, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году