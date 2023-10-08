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СМИ пишут о переполненных на юге Израиля больницах

СМИ пишут о переполненных на юге Израиля больницах - РИА Новости, 08.10.2023

СМИ пишут о переполненных на юге Израиля больницах

Больницы на юге Израиля перегружены из-за большого числа пострадавших в результате эскалации палестино-израильского конфликта, сообщает газета Jerusalem Post. РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T15:21

2023-10-08T15:21

2023-10-08T15:21

в мире

израиль

россия

палестина

биньямин нетаньяху

михаил богданов

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Больницы на юге Израиля перегружены из-за большого числа пострадавших в результате эскалации палестино-израильского конфликта, сообщает газета Jerusalem Post. "В субботу ресурсы здравоохранения на юге страны были напряжены до предела, так как сотни раненых в результате нападения ХАМАС были госпитализированы для оказания им медицинской помощи", - передает издание. Отмечается, что среди госпитализированных 114 человек находятся в тяжелом состоянии. Также поступили пациенты с паническими атаками. Глава минздрава страны Моше Бар-Симан-Тов распорядился приостановить все поездки сотрудников системы здравоохранения за границу и отменить отпуска. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

https://ria.ru/20231008/izrail-1901306085.html

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россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, россия, палестина, биньямин нетаньяху, михаил богданов, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году