СМИ пишут о переполненных на юге Израиля больницах
JPost: больницы на юге Израиля перегружены из-за большого числа пострадавших
© AP Photo / Hatem MoussaРакетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа
© AP Photo / Hatem Moussa
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Больницы на юге Израиля перегружены из-за большого числа пострадавших в результате эскалации палестино-израильского конфликта, сообщает газета Jerusalem Post.
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"В субботу ресурсы здравоохранения на юге страны были напряжены до предела, так как сотни раненых в результате нападения ХАМАС были госпитализированы для оказания им медицинской помощи", - передает издание.
Отмечается, что среди госпитализированных 114 человек находятся в тяжелом состоянии. Также поступили пациенты с паническими атаками.
Глава минздрава страны Моше Бар-Симан-Тов распорядился приостановить все поездки сотрудников системы здравоохранения за границу и отменить отпуска.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
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