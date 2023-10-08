https://ria.ru/20231008/blinken-1901369432.html

Блинкен не смог убедить арабских коллег осудить операцию ХАМАС, пишут СМИ

Блинкен не смог убедить арабских коллег осудить операцию ХАМАС, пишут СМИ - РИА Новости, 08.10.2023

Блинкен не смог убедить арабских коллег осудить операцию ХАМАС, пишут СМИ

Госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил с главами МИД арабских стран, заключивших мирные соглашения с Израилем, и призвал их осудить операцию палестинского... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T22:52

2023-10-08T22:52

2023-10-08T22:52

израиль

в мире

россия

палестина

энтони блинкен

михаил богданов

биньямин нетаньяху

хамас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896340959_0:85:3072:1813_1920x0_80_0_0_6be5733ba9876815c99382221180015d.jpg

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил с главами МИД арабских стран, заключивших мирные соглашения с Израилем, и призвал их осудить операцию палестинского движения ХАМАС против еврейского государства, однако те этого не сделали, сообщает портал Axios со ссылкой на американского чиновника. "Блинкен поговорил с рядом министров иностранных дел из арабских стран, у которых имеются мирные соглашения с Израилем, и попросил их осудить вторжение ХАМАС", - говорится в сообщении портала. Как подчеркивает Axios, арабские страны эту просьбу Блинкена не выполнили. В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231008/podderzhka-1901368933.html

израиль

россия

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

израиль, в мире, россия, палестина, энтони блинкен, михаил богданов, биньямин нетаньяху, хамас, оон