Блинкен не смог убедить арабских коллег осудить операцию ХАМАС, пишут СМИ
Axios: Блинкен призвал арабские страны осудить операцию ХАМАС, но они отказались
© AP Photo / Andrew HarnikГоссекретарь США Энтони Блинкен
© AP Photo / Andrew Harnik
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил с главами МИД арабских стран, заключивших мирные соглашения с Израилем, и призвал их осудить операцию палестинского движения ХАМАС против еврейского государства, однако те этого не сделали, сообщает портал Axios со ссылкой на американского чиновника.
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"Блинкен поговорил с рядом министров иностранных дел из арабских стран, у которых имеются мирные соглашения с Израилем, и попросил их осудить вторжение ХАМАС", - говорится в сообщении портала.
Как подчеркивает Axios, арабские страны эту просьбу Блинкена не выполнили.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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