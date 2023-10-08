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Армия Израиля нанесла авиаудар по объектам ХАМАС - РИА Новости, 08.10.2023
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16:01 08.10.2023 (обновлено: 16:38 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/aviaudar-1901317292.html
Армия Израиля нанесла авиаудар по объектам ХАМАС
Армия Израиля нанесла авиаудар по объектам ХАМАС - РИА Новости, 08.10.2023
Армия Израиля нанесла авиаудар по объектам ХАМАС
Армия обороны Израиля сообщила о нанесении авиаудара по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T16:01
2023-10-08T16:38
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
россия
палестина
михаил богданов
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля сообщила о нанесении авиаудара по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа на фоне эскалации палестино-израильского конфликта."Истребители армии обороны Израиля нанесли интенсивный воздушный удар по объектам, используемым террористической организацией ХАМАС для совершения нападений на Израиль, в районах, прилегающих к забору безопасности в Бейт-Хануне в секторе Газа", - говорится в сообщении ведомства.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, палестина, михаил богданов, биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, Хамас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия, Палестина, Михаил Богданов, Биньямин Нетаньяху
Армия Израиля нанесла авиаудар по объектам ХАМАС

Израиль нанес авиаудар по объектам ХАМАС в прилегающих к Сектору Газа районах

© AP Photo / Fatima ShbairДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля сообщила о нанесении авиаудара по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.
«
"Истребители армии обороны Израиля нанесли интенсивный воздушный удар по объектам, используемым террористической организацией ХАМАС для совершения нападений на Израиль, в районах, прилегающих к забору безопасности в Бейт-Хануне в секторе Газа", - говорится в сообщении ведомства.
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Атака на Израиль: война меняет ориентацию
Вчера, 16:15
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Израильские военные в Сдероте - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
Израиль запросил у США дополнительную военную помощь
Вчера, 16:08
 
В миреИзраильХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуРоссияПалестинаМихаил БогдановБиньямин Нетаньяху
 
 
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