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США отправят в Восточное Средиземноморье авианосную ударную группу - РИА Новости, 08.10.2023
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23:14 08.10.2023 (обновлено: 23:53 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/avianosets-1901372111.html
США отправят в Восточное Средиземноморье авианосную ударную группу
США отправят в Восточное Средиземноморье авианосную ударную группу - РИА Новости, 08.10.2023
США отправят в Восточное Средиземноморье авианосную ударную группу
США отправили в восточную часть Средиземного моря авианосную ударную группу "Джеральд Форд" и усилили авиационные подразделения в регионе, заявил шеф Пентагона... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T23:14
2023-10-08T23:53
в мире
израиль
сша
россия
ллойд остин
джеральд форд
биньямин нетаньяху
хамас
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ВАШИНГТОН, 8 окт — РИА Новости. США отправили в восточную часть Средиземного моря авианосную ударную группу "Джеральд Форд" и усилили авиационные подразделения в регионе, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. &quot;Сегодня в ответ на атаку ХАМАС на Израиль и после детальных обсуждений с президентом Байденом я поручил выполнить несколько шагов по укреплению позиции Министерства обороны (США. — Прим. ред.) в регионе, чтобы укрепить региональные усилия по сдерживанию. Я отдал приказ о выдвижении авианосной ударной группы &quot;Джеральд Форд&quot; в Восточное Средиземноморье&quot;, — сказал он.Уточняется, что в состав группы, помимо собственно авианосца, входят ракетный крейсер и четыре эсминца, которые несут управляемое ракетное вооружение. Также Пентагон предпринял шаги для усиления эскадрилий истребителей F-35, F-15, F-16 и A-10 в регионе.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии заявили, что по стране выпустили более трех тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. По последним данным, погибли более 700 мирных израильтян, 2243 человека получили ранения.Бригада "Аль-Кассам" объявила, что проводит операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что палестинские бойцы захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Военные выполняют зачистку населенных пунктов.Израильская авиация начала наносить удары по целям в секторе Газа. Там, в свою очередь, утверждают, что при этих атаках погибли 413 человек и около 2,3 тысячи пострадали.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Богданов.
https://ria.ru/20231008/izrail-1901358367.html
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в мире, израиль, сша, россия, ллойд остин, джеральд форд, биньямин нетаньяху, хамас, министерство обороны сша, f-35, f-15se, f-16
В мире, Израиль, США, Россия, Ллойд Остин, Джеральд Форд, Биньямин Нетаньяху, Хамас, Министерство обороны США, F-35, F-15SE, F-16
США отправят в Восточное Средиземноморье авианосную ударную группу

Пентагон: США перебросят в Восточное Средиземноморье авианосец "Джеральд Форд"

© Фото : U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge LeoniАмериканский авианосец CVN-78 Gerald R. Ford
Американский авианосец CVN-78 Gerald R. Ford - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© Фото : U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge Leoni
Американский авианосец CVN-78 Gerald R. Ford. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 окт — РИА Новости. США отправили в восточную часть Средиземного моря авианосную ударную группу "Джеральд Форд" и усилили авиационные подразделения в регионе, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
«

"Сегодня в ответ на атаку ХАМАС на Израиль и после детальных обсуждений с президентом Байденом я поручил выполнить несколько шагов по укреплению позиции Министерства обороны (США. — Прим. ред.) в регионе, чтобы укрепить региональные усилия по сдерживанию. Я отдал приказ о выдвижении авианосной ударной группы "Джеральд Форд" в Восточное Средиземноморье", — сказал он.

Уточняется, что в состав группы, помимо собственно авианосца, входят ракетный крейсер и четыре эсминца, которые несут управляемое ракетное вооружение. Также Пентагон предпринял шаги для усиления эскадрилий истребителей F-35, F-15, F-16 и A-10 в регионе.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии заявили, что по стране выпустили более трех тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. По последним данным, погибли более 700 мирных израильтян, 2243 человека получили ранения.
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Бригада "Аль-Кассам" объявила, что проводит операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что палестинские бойцы захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.
Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Военные выполняют зачистку населенных пунктов.
Израильская авиация начала наносить удары по целям в секторе Газа. Там, в свою очередь, утверждают, что при этих атаках погибли 413 человек и около 2,3 тысячи пострадали.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Богданов.
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В миреИзраильСШАРоссияЛлойд ОстинДжеральд ФордБиньямин НетаньяхуХамасМинистерство обороны СШАF-35F-15SEF-16
 
 
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