https://ria.ru/20231008/avianosets-1901372111.html

США отправят в Восточное Средиземноморье авианосную ударную группу

США отправят в Восточное Средиземноморье авианосную ударную группу - РИА Новости, 08.10.2023

США отправят в Восточное Средиземноморье авианосную ударную группу

США отправили в восточную часть Средиземного моря авианосную ударную группу "Джеральд Форд" и усилили авиационные подразделения в регионе, заявил шеф Пентагона... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T23:14

2023-10-08T23:14

2023-10-08T23:53

в мире

израиль

сша

россия

ллойд остин

джеральд форд

биньямин нетаньяху

хамас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151455/55/1514555580_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2031d9b1abe97a13b0e9b288fd4be96c.jpg

ВАШИНГТОН, 8 окт — РИА Новости. США отправили в восточную часть Средиземного моря авианосную ударную группу "Джеральд Форд" и усилили авиационные подразделения в регионе, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. "Сегодня в ответ на атаку ХАМАС на Израиль и после детальных обсуждений с президентом Байденом я поручил выполнить несколько шагов по укреплению позиции Министерства обороны (США. — Прим. ред.) в регионе, чтобы укрепить региональные усилия по сдерживанию. Я отдал приказ о выдвижении авианосной ударной группы "Джеральд Форд" в Восточное Средиземноморье", — сказал он.Уточняется, что в состав группы, помимо собственно авианосца, входят ракетный крейсер и четыре эсминца, которые несут управляемое ракетное вооружение. Также Пентагон предпринял шаги для усиления эскадрилий истребителей F-35, F-15, F-16 и A-10 в регионе.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии заявили, что по стране выпустили более трех тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. По последним данным, погибли более 700 мирных израильтян, 2243 человека получили ранения.Бригада "Аль-Кассам" объявила, что проводит операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что палестинские бойцы захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Военные выполняют зачистку населенных пунктов.Израильская авиация начала наносить удары по целям в секторе Газа. Там, в свою очередь, утверждают, что при этих атаках погибли 413 человек и около 2,3 тысячи пострадали.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Богданов.

https://ria.ru/20231008/izrail-1901358367.html

https://ria.ru/20231008/partiya-1901354409.html

израиль

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, сша, россия, ллойд остин, джеральд форд, биньямин нетаньяху, хамас, министерство обороны сша, f-35, f-15se, f-16