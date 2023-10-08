США отправят в Восточное Средиземноморье авианосную ударную группу
Пентагон: США перебросят в Восточное Средиземноморье авианосец "Джеральд Форд"
© Фото : U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge LeoniАмериканский авианосец CVN-78 Gerald R. Ford
Американский авианосец CVN-78 Gerald R. Ford. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 окт — РИА Новости. США отправили в восточную часть Средиземного моря авианосную ударную группу "Джеральд Форд" и усилили авиационные подразделения в регионе, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
«
"Сегодня в ответ на атаку ХАМАС на Израиль и после детальных обсуждений с президентом Байденом я поручил выполнить несколько шагов по укреплению позиции Министерства обороны (США. — Прим. ред.) в регионе, чтобы укрепить региональные усилия по сдерживанию. Я отдал приказ о выдвижении авианосной ударной группы "Джеральд Форд" в Восточное Средиземноморье", — сказал он.
Уточняется, что в состав группы, помимо собственно авианосца, входят ракетный крейсер и четыре эсминца, которые несут управляемое ракетное вооружение. Также Пентагон предпринял шаги для усиления эскадрилий истребителей F-35, F-15, F-16 и A-10 в регионе.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии заявили, что по стране выпустили более трех тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. По последним данным, погибли более 700 мирных израильтян, 2243 человека получили ранения.
Бригада "Аль-Кассам" объявила, что проводит операцию под названием "Потоп Аль-Аксы". Утверждается, что палестинские бойцы захватили в плен 35 военнослужащих и поселенцев.
Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Военные выполняют зачистку населенных пунктов.
Израильская авиация начала наносить удары по целям в секторе Газа. Там, в свою очередь, утверждают, что при этих атаках погибли 413 человек и около 2,3 тысячи пострадали.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Богданов.