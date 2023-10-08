https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html

Атака на Израиль: война меняет ориентацию

Атака на Израиль: война меняет ориентацию - РИА Новости, 08.10.2023

Атака на Израиль: война меняет ориентацию

Конфликты, которые вспыхивают сегодня в мире (так с маленьких, разрозненных загораний начинается обычно грандиозный степной пожар), совершенно не похожи на то,... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T16:15

2023-10-08T16:15

2023-10-08T17:05

аналитика

израиль

палестина

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

моссад

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Конфликты, которые вспыхивают сегодня в мире (так с маленьких, разрозненных загораний начинается обычно грандиозный степной пожар), совершенно не похожи на то, что мы привыкли считать военными действиями."Странная война" на Украине, где тысячи украинских мужчин идут на верную смерть не для того, чтобы завоевать территории, а для того, чтобы их потерять. Ну очень странная война в Карабахе, на которую армия Армении не явилась вообще, зато почему-то возникла идея в армянском обществе, что воевать за них должна Россия. И вот 7 октября в Израиле — "все страньше и страньше", как сказала бы кэрроловская Алиса.Даже непонятно, как назвать то, что творилось на юге Израиля в 50-летнюю годовщину войны Судного дня. Многочисленные группы палестинских бойцов брали под контроль целые города, захватывали десятки заложников, уничтожали боевую технику противника, убивали людей.Для акции устрашения слишком масштабно, согласованно, продуманно. Для полноценного вторжения недостаточно. Массированная атака? Скорее это все-таки война нового типа, во многом структурно схожая с тем, что происходит сейчас на украинском ТВД.Эта новая война уничтожает все привычные шаблоны, к ней действительно не готов никто — ни армии, ни мирные граждане. Раньше ведь как? Двадцать лет человечество жило под мрачным обаянием американской доктрины "Шок и трепет". Там был понятный алгоритм: самая мощная и богатая армия мира сначала наносит массированный пропагандистский удар по заведомо слабому противнику, затем бомбит его в каменный век, потом осуществляет наземное вторжение, оккупирует главные центры и беспощадно зачищает партизан и подвернувшихся под руку мирных жителей.Все это подразумевало, что выигрывает та страна, которая богаче и оснащеннее технологиями, причем выигрывает практически моментально. Блицкриг — и в дамки.Атака ХАМАС на Израиль показала тщету высоких технологий. Считающиеся практически неуязвимыми израильские танки "Меркава" горели от взрывчатки, сброшенной с копеечных беспилотников. Прекрасно оснащенные, мотивированные, пользующиеся высочайшим уважением общества израильские военные погибали и попадали в плен к палестинским бойцам, которые в строгом смысле армией не являются вообще. То есть расходы на армию и забота о ней тоже, оказывается, решающей роли не сыграли.Легендарный израильский "Моссад", чьи сотрудники, как мы понимаем, работают в секторе Газа на постоянной основе, не смог предупредить руководство страны о грядущей опасности. В то же время палестинская разведка сработала успешно — это же какую предварительную работу надо было проделать, чтобы одновременно вторгнуться в несколько городов, напасть на людей, собравшихся на музыкальный фестиваль, захватить в плен десятки военных и мирных жителей.Британская The Guardian обращает внимание на то, что за последние два года в Израиле было выдано более 18 тысяч разрешений на работу жителям сектора Газа. Такая политика была призвана умиротворить палестинцев и предотвратить масштабные теракты. На деле она сыграла против Израиля: сохранившие прежнюю лояльность палестинцы вполне могли помочь бойцам ХАМАС осуществить нападение.Итак, для успешного нападения сегодня нужны хорошая разведка — она обеспечит фактор внезапности. Оружие, которое легко достать по всяким нелегальным каналам, — широчайший ассортимент перепродает налево, кстати, Украина. Небольшие мобильные диверсионные группы, а также свои "ждуны" по ту сторону границы.Располагая таким арсеналом, бедная, отсталая в плане технологий страна вполне может нанести ощутимый удар своему богатому развитому противнику. Еще одно преимущество бедной страны в этом контексте — низкая цена человеческой жизни, там не будут жалеть ни своих, ни чужих.Легко увидеть, как все это структурно похоже на военные действия на Украине. Огромная роль беспилотников, важность разведки и контрразведки, атаки малых диверсионных групп в пограничных зонах, проблема "ждунов". И просто противоположное отношение к жизням бойцов — своих и чужих. ВСУ гибнут сами и не щадят пленных. Наши военные стремятся сберечь каждую жизнь, в том числе и попавших в плен украинцев.В инфополе война нового типа выглядит тоже предельно непривычно. С одной стороны, кровавые видео из Израиля видит весь мир практически в прямом эфире. С другой стороны, высказываться на эту тему предельно опасно. Одно неосторожное слово — и ты уже оказываешься участником конфликта. Кто-то на одной стороне прочитает твой твит, проникнется и пойдет убивать другую сторону конфликта. А ты внезапно окажешься не то антисемитом, не то врагом арабов, а скорее — и тем и другим одновременно — и будешь ждать, когда за тобой придут униженные и оскорбленные.В результате бал правит чистая бессловесная жестокость. Сцены кошмарных расправ палестинских бойцов. Ракетные удары Израиля по жилым домам в Газе. Боль, смерть, страдания тысяч человек транслируются в прямом эфире, а мировое сообщество сидит и рот боится раскрыть, лишь бы никого не спровоцировать.Разумеется, ни о каком блицкриге со стороны Палестины речь сейчас не идет. Наоборот, война нового типа обречена быть затяжной. Она ведь идет в плотной городской застройке и представляет собой чередование диверсий, терактов и ракетных ударов. Прекрасно это понимая, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал сограждан приготовиться к долгой и кровопролитной войне.Для мирного населения война нового типа — это сущий кошмар. На ней нет правил, нет сострадания, Женевская конвенция идет лесом, все правит страсть к насилию. В инфополе стоит задача устрашить противника, поэтому издевательства и пытки, обстрел мирных жителей и использование их в качестве живого щита станут рутиной. Увы, все эти практики нам уже не первый год демонстрируют ВСУ в Донбассе.Заступаться за гражданских будет особо некому — мировое сообщество предпочтет молчать или высказываться предельно нейтрально. Жители Донбасса понимают, о чем я говорю: их убивали при полном, оглушительном молчании всяких правозащитников и неполживых журналистов. Значит, защита мирного населения ляжет на регулярную армию, а ей воевать в таких условиях будет еще труднее.В общем, война в том виде, в каком мы ее знали по репортажам CNN и голливудским фильмам, уходит в прошлое. Можно сказать, что она меняет ориентацию. Это плохие новости не только для военных, но и для мирных жителей — если сомневаетесь, можете посмотреть видео из Израиля, Ливана и Палестины последних дней.

https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html

https://ria.ru/20231008/izrail-1901291411.html

https://ria.ru/20231007/izrail-1901199263.html

https://ria.ru/20231007/izrail-1901140145.html

https://ria.ru/20231007/ekspert-1901162016.html

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Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

аналитика, израиль, палестина, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, моссад