https://ria.ru/20231008/aleksandriya-1901286570.html
В Александрии полицейский застрелил двух израильских туристов
В Александрии полицейский застрелил двух израильских туристов - РИА Новости, 08.10.2023
В Александрии полицейский застрелил двух израильских туристов
Египетский полицейский застрелил двух израильских туристов в городе Александрия на севере Египта, сообщает телеканал Sada el-Balad со ссылкой на источник в... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T12:34
2023-10-08T12:34
2023-10-08T12:39
александрия
в мире
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КАИР, 8 окт - РИА Новости. Египетский полицейский застрелил двух израильских туристов в городе Александрия на севере Египта, сообщает телеканал Sada el-Balad со ссылкой на источник в органах безопасности.По информации телеканала, один из полицейских открыл беспорядочную стрельбу по израильской туристической группе, в результате погибли двое израильтян и один гражданин Египта. Сообщается, что еще один египтянин был ранен.Источник в органах безопасности заявил, что полицейский был задержан.
https://ria.ru/20231007/smi-1901126169.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александрия, в мире
В Александрии полицейский застрелил двух израильских туристов
В Александрии египетский полицейский застрелил двух израильских туристов