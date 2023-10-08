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В Александрии полицейский застрелил двух израильских туристов - РИА Новости, 08.10.2023
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12:34 08.10.2023 (обновлено: 12:39 08.10.2023)
https://ria.ru/20231008/aleksandriya-1901286570.html
В Александрии полицейский застрелил двух израильских туристов
В Александрии полицейский застрелил двух израильских туристов - РИА Новости, 08.10.2023
В Александрии полицейский застрелил двух израильских туристов
Египетский полицейский застрелил двух израильских туристов в городе Александрия на севере Египта, сообщает телеканал Sada el-Balad со ссылкой на источник в... РИА Новости, 08.10.2023
2023-10-08T12:34
2023-10-08T12:39
александрия
в мире
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КАИР, 8 окт - РИА Новости. Египетский полицейский застрелил двух израильских туристов в городе Александрия на севере Египта, сообщает телеканал Sada el-Balad со ссылкой на источник в органах безопасности.По информации телеканала, один из полицейских открыл беспорядочную стрельбу по израильской туристической группе, в результате погибли двое израильтян и один гражданин Египта. Сообщается, что еще один египтянин был ранен.Источник в органах безопасности заявил, что полицейский был задержан.
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александрия, в мире
Александрия, В мире
В Александрии полицейский застрелил двух израильских туристов

В Александрии египетский полицейский застрелил двух израильских туристов

© AP Photo / Eman HelalПолиция Египта
Полиция Египта - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© AP Photo / Eman Helal
Полиция Египта. Архивное фото
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КАИР, 8 окт - РИА Новости. Египетский полицейский застрелил двух израильских туристов в городе Александрия на севере Египта, сообщает телеканал Sada el-Balad со ссылкой на источник в органах безопасности.
По информации телеканала, один из полицейских открыл беспорядочную стрельбу по израильской туристической группе, в результате погибли двое израильтян и один гражданин Египта. Сообщается, что еще один египтянин был ранен.
Источник в органах безопасности заявил, что полицейский был задержан.
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