https://ria.ru/20231008/aleksandriya-1901286570.html

В Александрии полицейский застрелил двух израильских туристов

В Александрии полицейский застрелил двух израильских туристов - РИА Новости, 08.10.2023

В Александрии полицейский застрелил двух израильских туристов

Египетский полицейский застрелил двух израильских туристов в городе Александрия на севере Египта, сообщает телеканал Sada el-Balad со ссылкой на источник в... РИА Новости, 08.10.2023

2023-10-08T12:34

2023-10-08T12:34

2023-10-08T12:39

александрия

в мире

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КАИР, 8 окт - РИА Новости. Египетский полицейский застрелил двух израильских туристов в городе Александрия на севере Египта, сообщает телеканал Sada el-Balad со ссылкой на источник в органах безопасности.По информации телеканала, один из полицейских открыл беспорядочную стрельбу по израильской туристической группе, в результате погибли двое израильтян и один гражданин Египта. Сообщается, что еще один египтянин был ранен.Источник в органах безопасности заявил, что полицейский был задержан.

https://ria.ru/20231007/smi-1901126169.html

александрия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

александрия, в мире